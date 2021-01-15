"За что?": жена Грачевского опубликовала его фото при жизни и прокомментировала смерть

14 января стало известно о смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Его молодая супруга Екатерина Белоцерковская опубликовала его последнее фото и прокомментировала смерть.
В Instastories Белоцерковская запостила снимок с Грачевским, а после нарушила молчание и написала: "Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что???".
Борис Грачевский был трижды женат. У него осталось четверо детей и внук.
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В конце декабря у 71-летнего Грачевского диагностировали COVID-19. Его госпитализировали под Новый год. Состояние худрука "Ералаша" было нестабильное. Несколько дней назад его ввели в медикаментозную кому.
Причиной смерти Бориса Грачевского стал коронавирус.
Напомним, ранее сообщалось, что умер звезда фильма "Анжелика – маркиза ангелов" Робер Оссейн.