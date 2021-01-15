Версія українською
$ 28,06
33,99

"За что?": жена Грачевского опубликовала его фото при жизни и прокомментировала смерть

15 января, 09:52

Инна Петрова

Создатель "Ералаша" умер 14 января

14 января стало известно о смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Его молодая супруга Екатерина Белоцерковская опубликовала его последнее фото и прокомментировала смерть.

В Instastories Белоцерковская запостила снимок с Грачевским, а после нарушила молчание и написала: "Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что???".

Скриншот: instagram.com/stories/belotserkovskaia_official
Скриншот: instagram.com/stories/belotserkovskaia_official

Борис Грачевский был трижды женат. У него осталось четверо детей и внук.

Читайте также: Умерла звезда фильма "Полицейская академия"

Реклама

В конце декабря у 71-летнего Грачевского диагностировали COVID-19. Его госпитализировали под Новый год. Состояние худрука "Ералаша" было нестабильное. Несколько дней назад его ввели в медикаментозную кому.

Причиной смерти Бориса Грачевского стал коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что умер звезда фильма "Анжелика – маркиза ангелов" Робер Оссейн.

Новости на эту же тему:

Исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев умер от коронавируса Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году Умер Борис Плотников – звезда фильма "Собачье сердце"
умер грачевский

Реклама

Новости партнеров

Звезду "Папиных дочек" Гусева нашли мертвым в собственном авто
Внезапно оборвалась жизнь знаменитого российского актера-красавца
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир