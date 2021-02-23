За сердце Виталия Козловского борются две женщины — ему придется выбирать

Астролог дала прогноз для Рыб на март, в числе которых – Виталий Козловский

С 20 февраля по 20 марта зодиакальной системой завладел мистический знак – Рыбы. Яркий звездный представитель знака Рыбы – певец Виталий Козловский, который недавно представил новую песню.

Рыбы – знак парный, но будет ли с кем звезде плыть в одном направлении? Об этом рассказала астролог Рената Раевская.

"Ему придется выбирать между двумя претендентками на его сердце. С одной стороны, его ожидают семейные ценности и благополучие. А с другой – безумная страсть. А выбор будет лучший, выбирать Виталику", – говорит астролог.

/ Фото: instagram.com/vkozlovskiy Реклама

Неплохо будут складываться дела у Виталия и в карьере.

"Виталия ожидает новый музыкальный проект. Какая-то зарубежная звезда, вероятно, предложит ему сотрудничество. Это даст второе дыхание его певческой карьере", – объясняет Рената Раевская.

Напомним, бывшая невеста Козловского объяснила, почему уехала из Украины в Россию.