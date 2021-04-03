4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот, что мы думаем

В прошлый раз я удивила вас премиальным тест-драйвом спорткара за 14 тысяч гривен. Уверена, он мотивировал вас брать от жизни максимум. Сегодня тоже не отступаю от формата "самое дорогое" и расскажу, что же такое VIP service в аэропорту.

Спойлер: к самолету меня довезли на BMW X7, у меня был персональный агент на три часа и я узнала, где можно встретить медийных людей Украины.

Где искать премиальный VIP-зал

Нашла зал ожиданий формата VIP в Международном аэропорту "Борисполь". Признаюсь, после увиденного мне будет психологически сложно возвращаться в бесплатный зал и соглашаться на меньшее. Потому что заветный премиум-класс по соседству! И придя сюда, вы как бы уже оказались на отдыхе, даже если конечная точка находится на другом уголке планеты.

Лаунж-зона / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

Но за пребывание здесь нужно платить. И это 4500 гривен за три часа. За аналогичный прайс можно купить авиабилет — например, во Францию, или жить в 4-звездочном отеле Египта примерно три дня. Но я вас обрадую, здесь тоже есть all inclusive. Поэтому клиенты очень любят это место, и с приходом коронавируса их меньше не стало. Для детей от 2 до 12 лет прайс составляет 2250 гривен.

Концепция залы для клиентов продумана до мелочей: начиная от запаха в воздухе и заканчивая премиальным трансфером до самолета. И по фиксированному прайсу за три часа вы получаете: пребывание в лаундж-зоне с едой и напитками, пользование принтером и компьютером, индивидуальное сопровождение агентом от парковки и во время трансфера автомобилем класса "люкс", а также организация регистрации багажа и билетов при необходимости. И персональное время для проверки документов специалистами перед вылетом.

Особенности VIP-зала

Словом, индивидуальный подход я почувствовала с первой секунды, когда у выхода с парковки меня встретил агент Алексей с улыбкой под маской. Кстати, о премиальном паркинге: у вас будет персональное место на время пребывания в зале.

Агент VIP-зала Алексей / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

С этого момента и началось мое путешествие в комфортабельную зону отдыха. Потому что после радушной улыбки агента вы забываете о заботах типа регистрации чемодана или посадочного – за это отвечает он. А вы только идентифицируете себя на стойке регистрации, вокруг которой мрамор, и идете отдыхать в лаунж. Идеальный план перед полетом, не так ли?

Зал при входе в зону VIP / Фото: Сегодня

Дизайнерские решения лаунджа говорят о том, что сделано для отдыха. На это указывает колористика 50-ти оттенков серого с добавлением фиолета. Согласитесь, что релакс не всегда ассоциируется с залом ожидания в аэропорту. Вспомните привычную нам атмосферу в подобном, но бесплатном месте. Почувствовали этот флешбэк с отсутствием тишины? Да, сложно его описать словом "отдых", а в VIP-зале это чувствуется. Такая атмосфера – одна из главных ценностей локации.

Лаунж-зона VIP-зала / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

Наслаждаться здесь предлагают не только красивыми диванами, но и картинами современных художников. Словом, это как арт-галерея, которая вдохновляет и периодически обновляется. Понимаем, что постоянным клиентам, которых здесь 70%, нужны новые художественные впечатления.

Перейдем к любимой части all inclusive – еде. В премиальном зале готовят не лобстеров, креветок тоже нет. Говорят, что здесь не ресторан. Но можно найти органическую пищу, даже веганскую. На завтраки здесь вечная классика – скрембл с сосисками, овсянка; на обед — можно взять капрезе с мясом курицы или рыбой, а на десерт – яблочный тарт, как дома. А если вы веган – для вас приготовят хумус или овощной салат. Словом, заморских эксклюзивов здесь нет, как в фешенебельных ресторанах.

С напитками схожая ситуация. Оплата 4500 гривен за три часа не означает, что вы будете пить Hennessy X.O или виски Macallan. Здесь средний класс напитков, например, виски Jameson. А вы уже были готовы выпить рюмочку чего-то дорогого, как, например, игристое Amour de Deutz за 149 тысяч гривен?

Для употребления напитков существует отдельная локация у бара, где посетители могут почувствовать себя как в ресторане. Еще найдете комнату для курильщиков, она закрыта на период карантина. Но ей на замену есть выход на специальный балкон.

Коктейльная зона VIP-зала / Фото: Сегодня Реклама

Эксклюзивная локация VIP – комнаты, которые можно арендовать индивидуально. Таких три и они напоминают комнаты отелей с высоким стилем. Но за них надо доплачивать и бронировать до приезда. Цена за час составляет 2070 гривен, а за 3 часа придется заплатить уже 6210 гривен. Но можно и бесплатно попасть, если будет свободна на момент прибытия. Считайте, что сорвете куш, если все же удастся.

Персональные комната / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

Над комнатами тоже заморочились. Здесь и запах подбирают с учетом дизайна, представляете? Поэтому на локации со светлыми оттенками преобладали легкие нотки цитрусовых.

Уборная в одной из комнат выглядит вот так. Здесь посетитель может принять душ, отдохнуть и пойти на посадку в самолет. Словом, как дома.

Персональная комната гигиены / Фото: Сегодня

А вот от уборной лаунжа ожидала несколько большего, с учетом увиденного ранее. Изысканный стиль больше ощущается все же в варианте персональных комнат гигиены.

Уборная в лаунже / Фото: Сегодня

За время посещения VIP-зала я увидела только одного клиента, но обычно их больше. Руководство говорит, что здесь часто гостят звезды. Цитирую: "Видели всех". Это не только селебрити, но и депутаты, топ-менеджеры известных компаний и бизнесмены. Словом, успешные люди, которые привыкли к комфорту.

Зона отдыха / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

Если вы мечтали попасть на локацию, которая пронизана энергетикой успешных людей, то вам сюда. Но рассчитайте время – за 4500 гривен можно пребывать максимум 3 часа. Хотите дольше? Доплачивайте еще 990 гривен в час.

И завершающий этап в VIP-зале – классическое прохождения формальностей до отлета на отдельных пунктах контроля для премиум-клиентов. Но здесь я не почувствовала стресса, когда проходила службу безопасности, паспортный и таможенный контроль. Потому что Алексей забронировал время и я была одна, весь персонал был только для меня. Правильный тайминг – еще одна особенность зала, к чему тут относятся внимательно. И каждый твой шаг расписан поминутно во избежание толпы, которая, согласитесь, лишняя в VIP-зале.

Пункт проверки / Фото: Сегодня

Перейдем к трансферу

За мной приехал BMW X7, а агент был со мной в машине до самого самолета. Поэтому открывать двери и самостоятельно переключать музыку не прийдется, вы будете только наслаждаться красотой самолетов на перроне аэропорта. До этого здесь катали на Jaguar и Porsche, а если в одном заказе более трех человек —то предложат микроавтобус Mercedes.

Трансфер до самолета на BMW X7 / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

VIP-трансфер BMW X7 / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

Какие впечатления?

Словом, VIP-лаунж "Борисполя" – место, после которого не хочется ждать следующего рейса в бесплатном зале, где не предлагают отвезти на BMW X7. Во время пребывания там в голове прокручивался вопрос: "А так можно было?". И хотелось в дальнейшем пользоваться особенными услугами. Потому что ожидание в привычных залах иногда настолько стрессовое, что положительные эмоции остаются редкостью. Но когда вы платите 4500 гривен за VIP service, считайте, что ваше путешествие уже началось! Прайс действительно соответствует услугам зала. Ловите момент и наслаждайтесь!

Недавно мы отправились на экскурсию в Чернобыль из аэропорта "Борисполь".