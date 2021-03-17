Зачем люди спят: ТОП-10 интересных фактов о сне

Человек треть своей жизни просыпает – не жалко?

Общеизвестный факт, что человек для нормального состояния должен спать около 8 часов в сутки. Об этом же утверждает МОЗ. На первый взгляд, это немного, но вот когда рассчитаешь на всю жизнь… Если вам, к примеру, 30 лет, то бодрствовали из них вы всего 20, а целое десятилетие просто проспали!

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Что такое сон: значение для людей

Сон – это важнейшая составляющая здоровой жизни, особое состояние сознания, а также естественный физиологический процесс, характеризующийся пониженной реакцией на окружающий мир и специфичной мозговой деятельностью.

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Полноценный сон способствует нормальному самочувствию, красоте, успеху в профессиональной и личной жизни. Во время сна организм отдыхает, в нем вырабатывается ряд важных гормонов, происходит регенерация тканей, восполняются физические и умственные силы.

Интересные факты о сне

Утро вечера мудренее. Действительно, отдохнувший мозг лучше решает те задачи, которые накануне казались слишком сложными. Дело в том, что во время сна происходит выборочное стирание памяти, за счет чего улучшается восприятие и концентрация. От чего зависит сон. Внешние факторы оказывают серьезное влияние на сновидения. К примеру, душная атмосфера и слишком высокая температура в комнате провоцирует кошмары, связанные с теснотой помещения, пожаром или задымлением, а сквозняк и прохлада, наоборот, создает образы льда и замерзания. Человек не может без сна. Лишение этого вида отдыха является тяжелейшим испытанием. После нескольких бессонных дней сознание теряет ясность, человек испытывает непреодолимое желание уснуть и часто проваливается в пограничное состояние со спутанным сознанием. Такой способ психологического давления издавна считался одной из самых жестоких пыток в тюрьмах. Всем снятся сны. Но не все люди могут их запомнить. Сновидения, как правило, возникают в фазе быстрого сна, который намного короче медленного сна. Если человек просыпается после быстрой фазы, он лучше запоминает свое сновидение. Как запоминать сны. В первые несколько минут после пробуждения почти 50% снов забывается навсегда, а на десятой минуте уходят из памяти более 90% снов. Но если заранее настроиться на запоминание снов и ни на что не отвлекаться после пробуждения – вероятность сохранить сон в памяти возрастает. Осознанные сновидения. Оказывается, своими снами можно управлять. И спящий человек может понимать, что он находится во сне. Это происходит спонтанно или же после определенных тренировок. Наука о сне. Есть и такой раздел медицины, который называется сомнология. Он посвящен исследованиям сна, его расстройствам, лечению и влиянию на здоровье человека. А основным методом диагностики является полисомнография – исследование сна с помощью специальных компьютерных комплексов. Великие спали мало. Гай Юлий Цезарь, Томас Эдисон, Леонардо Да Винчи, Бенджамин Франклин, Николай Тесла, Уинстон Черчилль и другие – многие великие люди считали сон неоправданной тратой времени, а потому спали гораздо меньше признанной нормы и при этом чувствовали себя вполне здоровыми. Такие отклонения от сна считаются обратной стороной таланта и гениальности. Кто дольше всех не спал. В Книге рекордов Гиннеса зафиксирован рекорд по количеству времени, проведенного человеком без сна. В 1964 году 17-летний школьник Рэнди Гарднер бодрствовал 264 часа, т.е. 11 суток. После этого представители Книги рекордов заявили, что больше не будут регистрировать попытки побить этот рекорд, потому что это представляет угрозу здоровью человека. Сон у животных не такой как у людей. Многие из них, к примеру, китообразные, птицы, крокодилы, обладают интересной способностью одностороннего сна, которой нет у человека. Пока одно полушарие спит, другое бодрствует, что позволяет морским обитателям периодически всплывать за порцией воздуха, а птицам – совершать длительные перелеты без промежуточных посадок и обезопаситься от врагов.

Ранее мы рассказывали, в какие дни снятся вещие сны и как их правильно трактовать.