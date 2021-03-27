"Задницей петь я не умею, как он": Шура признался, что ему нравится творчество Моргенштерна

Кому-то Моргенштерн нравится, а кто-то не сдерживает выражений, говоря о нем. Певец Шура, который в начале этого года шокировал экстремальным похудением на 35 кг, вероятно, причисляет себя к поклонникам молодого исполнителя, хотя и критикует его поведение.

В недавнем комментарии на радио Шура Медведев прокомментировал свое отношение к Моргенштерну и его творчеству.

"Задницей петь я не умею, как он. Я люблю Моргенштерна. Он прет напролом. Такого чувака не сшибить ничем. Хабиб ему кинул что-то: типа, давай покультурнее. Я за это тоже. Немного культурнее надо, хотя бы чуть-чуть. А так все весело", – сказал артист.

Певец Шура / Фото: instagram.com/shuramedvedev

Недавно российский продюсер Игорь Матвиенко сравнил Моргенштерна с Шурой. "Каждый раз, когда вижу его, он мне напоминает Шуру", – сказал он в беседе с "Peopletalk".

Реклама

Читайте также: MARUV устроила горячие танцы на концерте Моргенштерна в Дубае – видео

Вот, кстати, как выглядит сам Моргенштерн.

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Недавно телеведущий Алексей Суханов высказался о Моргенштерне после его позорных признаний, назвав успех рэпера "временами обожествления убожеств".

Ранее также сообщалось, что в России поставили памятник Моргенштерну.