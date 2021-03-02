Версія українською
$ 28
33,72

Загадочная оптическая иллюзия с котом поставила соцсети в тупик (фото)

2 марта, 15:02

Владимир Грисюк

Создается впечатление, что туловище и голова животного находятся отдельно друг от друга

На платформе Reddit один из пользователей опубликовал интересную оптическую иллюзию. По фото создается впечатление, что туловище и голова кота находятся отдельно друг от друга. Это немного насторожило юзеров, однако позже все встало на свои места.

Дело в том, что на снимке изображены две разные кошки. Одна спряталась в корзинке так, что оттуда торчит только голова. Вторая отклонилась в сторону.

Фото: Reddit | i_spin_bubbles

Хозяин животных, пользователь Reddit i_spin_bubbles, выложил фотографию со своими питомцами – в подтверждение, что головы у них на месте.

Читайте также: Никто не может разгадать тайну оптической иллюзии с головой оленя (фото)

Реклама
Фото: Reddit | i_spin_bubbles

"Это ужасно", "Можно получит инфаркт", "Вот это да", "Я пять минут пытался разгадать эту головоломку", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто бы завис над океаном.

Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.

Новости на эту же тему:

Никто не может разгадать тайну оптической иллюзии с головой оленя (фото) Модель показала платье, которое стройнит всех женщин (фото) Магия перспективы: 17 невероятных снимков с оптической иллюзией 10 оптических иллюзий, которые заставят вас поверить в магию (фото)
фото кот иллюзия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
“Екстремальну” весну в Україні прогнозує кліматолог