"Захотелось перемен": Регина Тодоренко сделала трендовую стрижку впервые за 23 года

"Нет, я не развожусь", – написала Регина Тодоренко, хвастаясь новой прической. На днях звезда "Орла и решки" шокировала своих поклонников неожиданным поступком – она решила обрезать волосы, которые растила с 8 лет!
Весь процесс Регина записала на видео и выложила в соцсеть. Ведущая призналась, что ей надоели однообразие и постоянство и захотелось перемен.
На наш скромный взгляд, Тодоренко очень идет новая прическа, а особенно челка. Снимками она поделилась в Instagram-профиле.
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В комментариях подписчики Регины написали, что подстриглась она не зря, ведь теперь выглядит еще моложе и красивее. "Тебе очень идет!", "Лучшее решение", "Красотка! Вам очень идет", – пишут пользователи.
В YouTube появился свежий выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер обсуждает с киевлянами переход на летнее время и зачем это нужно.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко впервые за долгое время приехала из Москвы в родную Одессу.