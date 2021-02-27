Закрываем зимний сезон: 5 заведений с вкусным глинтвейном в Киеве

С прайсом от 62 и до 220 гривен

Весна за считанные дни! Поэтому мы подготовили подборку заведений со вкусными глинтвейнами. Почему их стоит попробовать? Потому что зима вот-вот закончится, и надо вспомнить лучшие моменты сезона под горячий напиток. Интересно, что вы выберете: классический или глинтвейн "Апероль".

Глинтвейн в "Хлебном"

Это киевское заведение, которое славится своей выпечкой. В ассортименте клиентам предлагают не только круассаны, хлеб и разновидности кофе, но и глинтвейн. Поэтому люди здесь делятся на две команды: одни из кружки капучино запивают обед, другие – горячим глинтвейном.

Глинтвейн за 90 гривен / Фото: Онлайн-меню закладу "Хлібний"

Цена классического глинтвейна в заведении – 90 гривен.

Глинтвейн в "4844"

Если вы хотели выпить глинтвейна на Манхэттене, но из-за пандемии остались дома, то это заведение для вас. Потому что его концепция напоминаю именно этот город. Здесь предлагают две вариации глинтвейна: классический и на белом вине, правда цена на них выше всех напитков в нашей подборке.

Глинтвейн за 220 гривен / Фото: 4844

Цена на два вида глинтвейна - 220 гривен.

Глинтвейн в Satori restaurant & bar

В ресторане восточноевропейской и средиземноморской кухни также нашли глинтвейн. И не только классический, но и на белом вине. Посетителям предлагают еще итальянский глинтвейн – "Апероль". Безусловно, коктейль из классики в горячем исполнении – хорошая альтернатива обычному глинтвейну на вине.

Satori restaurant & bar / Фото: Instagram: Satori restaurant & bar

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Цены: классический и белый глинтвейн – 120 гривен, а "Апероль" – 160 гривен.

Глинтвейн в "Без дверей Espresso Bar"

Название заведения говорит само за себя о своей концепции. Много кофе и отсутствие дверей (как бы это странно не звучало), но глинтвейн здесь также найдется. Классический формат горячего напитка тут клиенты любят не менее кофе. Особенно февральскими вечерами.

Глинтвейн за 85 гривен / Фото: Онлайн-меню "Без дверей Espresso Bar"

Цена глинтвейна в заведении – 85 гривен.

Горячий напиток в "Пьяной вишне"

Популярное заведение у многих уголках Украины, а не только в столице. Сюда приходят за холодной настойкой из вишни, но ее также подогревают, поэтому часто называют глинтвейном. И как бонус – добавляют ко всем напитков настоянные в алкоголе вишни, которые "действуют" не менее горячей жидкость.

Вишневый напиток / Фото: Instagram: pianavyshnia

Правда, опьянеть от такого глинтвейна можно быстрее, чем от классического в предыдущих заведениях.

Цена горячей наливки – 62 гривны за 150 мл.

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