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Закуски на 8 Марта: 5 самых неожиданных рецептов

5 марта, 17:00

Ирина Маслова

Попробуйте приготовить и удивить гостей

Продолжаем делиться рецептами к 8 Марта. На этот раз – оригинальными закусками, которые устроят даже самых требовательных. Кстати, если вы не определились с подарками на 8 Марта, а ваша мама, сестра или подруга заслуживают чего-то неординарного, но привередливы, загляните в наш календарь мартовских праздников.

Шампиньоны с начинкой из кукурузного пюре

Фото: instagram.com/gala_lafer/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180° С. Грибы промыть, выложить на бумажную салфетку, очистить.
  2. Ножки вынуть из шляпок, мелко нарезать. Лук нарезать небольшими кубиками.
  3. Оливковое масло разогреть на сковороде, обжарить лук и измельченные ножки грибов на среднем огне 2-3 минуты.
  4. Кукурузу отцедить от жидкости и отправить на сковороду к луку, перемешать и тушить 5 минут.
  5. Добавить сухой тимьян, соль и куркуму.
  6. Измельчить кукурузную смесь в блендере.
  7. Шляпки шампиньонов начинить кукурузным пюре, сверху посыпать тертым пармезаном.
  8. Выложить на противень, застеленный пекарской бумагой и запекать 10 минут.

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Сырные палочки

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Тесто разморозить, раскатать.
  2. На одну сторону выложить тертый на крупной терке сыр, а другой стороной накрыть сторону с сыром.
  3. Защипнуть края и немного раскатать.
  4. Разрезать на полоски и перекрутить в спиральки. Смазать яйцом и присыпать кунжутом.
  5. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов около 20 минут.

Брускетта с филе индейки и овощами

Фото: instagram.com/paprikakorica777/

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. В отдельной емкости взбить оливковое масло со специями и соком лимона. Замариновать филе индейки в маринаде и оставить на пару часов.
  2. Сковороду-гриль разогреть и обжарить индейку. Сверху на филе можно разместить кусочки сыра. Готовить до полного расплавления.
  3. В отдельной емкости смешать порезанные томаты, чеснок и масло. Крупно порезать лук, обжарить до румяности. Приправить специями.
  4. Хлеб нарезать тонкими кусочками и обжарить на сковороде-гриль.
  5. На каждый кусочек выложить порезанные кусочки индейки, поджаренные овощи, украсить зеленью.

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Рыбное тако

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Обсушить рыбу и смешать с белым вином, соком лайма и чесноком.
  2. Оставить мариноваться на 10-15 минут. Когда рыба будет готова, достать из маринада, обсушить, посолить и поперчить.
  3. В большой сковороде на умеренно сильном огне нагреть оливковое масло. Положить в сковороду рыбу кожей вниз.
  4. Жарить 3 минуты. Разделить рыбу на кусочки, сбрызнуть соком одной дольки лайма и перемешать.
  5. Разложить стопками по две тортильи и наполните их рыбой, салатом, ломтиками авокадо и ложкой сметаны.

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Жареные дольки авокадо в панировке (прекрасны к вину)

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления⠀

  1. Разогреть духовку до 200 градусов. Разрезать авокадо пополам, а затем – каждую половинку примерно на 4-5 частей.
  2. В одной емкости слегка взбейте яйца, в другую – насыпать муку, в третью – положить панировочные сухари, смешанные со специями.
  3. Последовательно обмакнуть каждый кусочек авокадо сначала в муку, затем – в яйцо и, наконец, – в панировочные сухари. Выложить на противень, выстланный пекарской бумагой.
  4. Запекать 15 минут до хрустящей корочки. Подавать с соусом, смешанным из йогурта, майонеза, меда, перца и соли.

Здесь найдете рецепты для романтического ужина на 8 Марта.

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