Закуски на 8 Марта: 5 самых неожиданных рецептов

Продолжаем делиться рецептами к 8 Марта. На этот раз – оригинальными закусками, которые устроят даже самых требовательных. Кстати, если вы не определились с подарками на 8 Марта, а ваша мама, сестра или подруга заслуживают чего-то неординарного, но привередливы, загляните в наш календарь мартовских праздников.

Шампиньоны с начинкой из кукурузного пюре

Фото: instagram.com/gala_lafer/

Ингредиенты

Королевские шампиньоны – 400 г

Лук-шалот – 2 шт.

Оливковое масло – 1-2 ст. л.

Консервированная кукуруза – 300 г

Сухой тимьян – 2 ч. л.

Куркума – 1/2 ч. л.

Пармезан – 30 г

Соль, петрушка – по вкусу

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180° С. Грибы промыть, выложить на бумажную салфетку, очистить. Ножки вынуть из шляпок, мелко нарезать. Лук нарезать небольшими кубиками. Оливковое масло разогреть на сковороде, обжарить лук и измельченные ножки грибов на среднем огне 2-3 минуты. Кукурузу отцедить от жидкости и отправить на сковороду к луку, перемешать и тушить 5 минут. Добавить сухой тимьян, соль и куркуму. Измельчить кукурузную смесь в блендере. Шляпки шампиньонов начинить кукурузным пюре, сверху посыпать тертым пармезаном. Выложить на противень, застеленный пекарской бумагой и запекать 10 минут.

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Сырные палочки

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г

Твердый сыр – 200 г

Яйцо – 2 шт.

Кунжут

Способ приготовления

Тесто разморозить, раскатать. На одну сторону выложить тертый на крупной терке сыр, а другой стороной накрыть сторону с сыром. Защипнуть края и немного раскатать. Разрезать на полоски и перекрутить в спиральки. Смазать яйцом и присыпать кунжутом. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов около 20 минут.

Брускетта с филе индейки и овощами

Фото: instagram.com/paprikakorica777/

Ингредиенты

Филе индейки – 300 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Сока лимона – 20 мл

Перец сладкий – 1 шт.

Уксус бальзамический – по вкусу

Томаты – 200 г

Чеснок – по вкусу

Красный лук – по вкусу

Багет – 300 г

Зелень – по вкусу

Специи – по вкусу

Лук – 1 шт.

Способ приготовления

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В отдельной емкости взбить оливковое масло со специями и соком лимона. Замариновать филе индейки в маринаде и оставить на пару часов. Сковороду-гриль разогреть и обжарить индейку. Сверху на филе можно разместить кусочки сыра. Готовить до полного расплавления. В отдельной емкости смешать порезанные томаты, чеснок и масло. Крупно порезать лук, обжарить до румяности. Приправить специями. Хлеб нарезать тонкими кусочками и обжарить на сковороде-гриль. На каждый кусочек выложить порезанные кусочки индейки, поджаренные овощи, украсить зеленью.

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Рыбное тако

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

Филе рыбы – 700 г

Белое сухое вино – 1/4 ст. л.

Сок лайма – 2 ст. л.

Чеснок – 1 ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Лайм – 1 шт.

Кукурузные тортильи – 10 шт.

Салат айсберг

Авокадо – 1 шт.

Сметана – 10 ст. л.

Способ приготовления

Обсушить рыбу и смешать с белым вином, соком лайма и чесноком. Оставить мариноваться на 10-15 минут. Когда рыба будет готова, достать из маринада, обсушить, посолить и поперчить. В большой сковороде на умеренно сильном огне нагреть оливковое масло. Положить в сковороду рыбу кожей вниз. Жарить 3 минуты. Разделить рыбу на кусочки, сбрызнуть соком одной дольки лайма и перемешать. Разложить стопками по две тортильи и наполните их рыбой, салатом, ломтиками авокадо и ложкой сметаны.

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Жареные дольки авокадо в панировке (прекрасны к вину)

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

Авокадо – 4 шт.

Яйца – 3 шт.

Мука, панировочные сухари – по 1 ст.

Чесночный порошок – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Специи по вкусу

Для соуса

Йогурт – 5 ст. л.

Легкий майонез – 2 ст. л.

Молотый красный перец – по вкусу

Мед – 1 ч. л.

Соль – ¼ ч .л.

Чесночный порошок – щепотка

Способ приготовления⠀

Разогреть духовку до 200 градусов. Разрезать авокадо пополам, а затем – каждую половинку примерно на 4-5 частей. В одной емкости слегка взбейте яйца, в другую – насыпать муку, в третью – положить панировочные сухари, смешанные со специями. Последовательно обмакнуть каждый кусочек авокадо сначала в муку, затем – в яйцо и, наконец, – в панировочные сухари. Выложить на противень, выстланный пекарской бумагой. Запекать 15 минут до хрустящей корочки. Подавать с соусом, смешанным из йогурта, майонеза, меда, перца и соли.

Здесь найдете рецепты для романтического ужина на 8 Марта.