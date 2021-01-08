Закусочную в честь Сталина открыли в Москве. Подают "шаурму от Берии и Хрущева" (фото)

В Москве открыли новое заведение общепита Stalin Doner, названное в честь диктатора Иосифа Сталина. На входе заведения, расположенного в районе метро "Войковская", клиентов приветствуют надписью "Иосиф Виссарионович приглашает отведать!". Слоган фастфуда – "Жить стало лучше, жить стало веселее!".

В Москве появилась "сталинская" шаурма / Фото: t.me/ilyashepelin

В Stalin Doner также есть тематическое меню. Можно заказать блюда от Сталина "с двойным мясом", шаурму от Берии с грузинским соусом или "хрущевскую шаурму" в сырном лаваше. Все закуски готовит сотрудник в форме НКВД.

Сюжет: Basova Anna Видео: Сегодня

"В 2021 году природа очистилась настолько, что в Москве появилось заведение общепита Stalin Doner, где работают сотрудники НКВД… Ответственный офицер госбезопасности следит, чтобы все было по ГОСТу, утвержденному секретным указом наркома НКВД", – пишут клиенты заведения.

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Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на бизнес-инициативу. Некоторые начали искать огрехи в реализации идеи. Например, пишут, что "хрущевскую" шаурму следует готовить с кукурузной лепешкой.

Также есть мнение, что заведение "долго не протянет" из-за скандальной концепции.

Напомним, Верховный суд Ирландии отказался признавать хлеб хлебом в сети ресторанов быстрого питания и все объяснил.

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Кроме этого, мы рассказывали о находчивом студенте, который год бесплатно питался в фастфуде.