"Зарабатываю себе на помады": жена Остапчука о том, как они делят деньги в семье

Супруга ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука, Кристина, которая недавно позировала в сексуальной позе на пляже, рассказала о финансовом аспекте их семейной жизни. По словам Кристины, она не из тех девушек, которые сидят без работы, но и не берет на себя обязательства по обеспечению.

В своих недавних Instastories юристка Кристина Горняк ответила на вопрос подписчика, как они с мужем делят финансовые расходы в семье.

"Мы с ним на берегу обсудили, кто как видит финансовую модель в отношениях. Я не из тех девушек, что сидят дома, но и не из тех, что делит расходы на покупку жилья или отдыхов", – ответила Кристина Горняк.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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Кристина призналась, что всегда считала, что на мужчине лежат основные обязательства по обеспечению.

"А я зарабатываю себе на помады и ему на подарочки (хорошие) и покупаю продукты за свой счет, и заправляюсь сама. Чем не вклад в общий бюджет?"- написала супруга Владимира Остапчука.

При этом Кристина отметила, что на ее мнение повлиял ее опыт, так как она вышла замуж в 34 года.

"Если б мне было 18, то было бы иначе...Но не факт", – отметила она.

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