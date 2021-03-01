Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

Для того, чтоб день задался, необходимо "заправить" себя полезной едой утром. Тем более весной зелень и другие овощи становятся немного доступнее. Конечно, можно приготовить полезные и вкусные тосты, а можно, если позволяет время, угоститься чем-нибудь особым. В этой подборке найдете рецепты ленивого хачапури, овсянки с голубым сыром и еще несколько вариантов вкусных весенних завтраков.
Ленивый хачапури
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.;
- Творог – 200 г;
- Молоко – 50 мл;
- Сыр – 80 г;
- Мука – 50 г;
- Укроп.
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты, разогреть сковороду, сбрызнуть растительным маслом.
- Выложить массу, жарить до готовности.
- Украсить зеленью.
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Овсянка с яйцом и голубым сыром
Ингредиенты
- Овсянка – 45 г;
- Вода – 350 г;
- Соль, перец – по вкусу;
- Грецкие орехи – 20 г;
- Яйцо – 2 шт.;
- Голубой сыр – 50 г;
- Тимьян;
- Растительное масло (оливковое, конопляное).
Способ приготовления
- Сварить в воде овсянку, приправив щепоткой соли и перца.
- Сварить яйцо всмятку, почистить.
- Орехи пожарить на сухой сковороде или в аэрогриле.
- Готовую овсянку выложить в миску, положить сверху разрезанное пополам яйцо, добавить голубой сыр, орехи, посыпать свежим тимьяном, посолить и поперчить желток, полить небольшим количеством вкусного растительного масла.
Овсяные блины
Ингредиенты
- Мелкие овсяные хлопья – 4 ст. л.;
- Яйцо – 1 шт.;
- Мягкий творог – 1 ст. л.;
- Разрыхлитель – 1/3 ч. л.;
- Соль – по вкусу;
- Пряности – по желанию.
Способ приготовления
- К овсянке добавить яйцо, сметану, разрыхлитель и перемешать.
- Сформировать блин на разогретой сковородке, жарить без масла до готовности.
- Начинка – бананы с медом.
Тост с яйцом и авокадо
Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт.;
- Яйца – 3 шт.;
- Греческий йогурт – 2 ст. л.;
- Зеленый лук – 1 ст. л.;
- Укроп – 1 ст. л.;
- Лимонный сок – 1 ч. л.;
- Соль – по вкусу;
- Свежий молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Измельчить авокадо в пюре. Добавить мелко нарезанные яйца и зелень.
- Добавить лимонный сок и йогурт, перемешать ложкой до кремообразной массы.
- Подавать на цельнозерновом тосте.
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Яичница со шпинатом и фасолью
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.;
- Белок яйца – 4 шт.;
- Шпинат – 30 г;
- Фасоль, консервированная в собственном соку – 30 г;
- Зелень, специи – по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца и белок перемешать, добавить специи по вкусу.
- Смазать сковороду оливковым маслом, добавить шпинат. Обжарить минуту.
- Вылить яичную смесь сверху, жарить до готовности.
Здесь найдете варианты завтраков для каждого знака зодиака.