Заявлена дата старта "Выходите без звонка-4": чем будет удивлять новый сезон

1 февраля в 17:00 на телеканале "Украина" стартует премьера четвертого сезона 40-серийного детективного сериала "Выходите без звонка", снятого по заказу телеканала "Украина" кинокомпанией "Три-Я-Да Продакшн". В новых сериях бывший таксист Богдан продолжит вместе с друзьями раскрывать изощрённые преступления, а его возлюбленной и коллеге Надежде предстоит бороться за жизнь сына.
Четвертый сезон сериала "Выходите без звонка" порадует зрителя полюбившимся героями и новыми персонажами. В продолжении истории Богдан решится на смену профессии и семейного положения. Надя узнает, что ее сыну грозит смертельная опасность. Генка и Алина будут радоваться первому опыту отцовства. Петрович получит компенсацию за неудавшуюся свадьбу, а Сашка будет ждать, пока Тарас исправит ошибку молодости.
"В четвертом сезоне мы хотим спасти похищенного ребенка Надежды. Бросим все силы полиции, связи Богдана, чтобы вернуть мальчика домой на родину. Еще появятся новые герои, которые будут помогать в расследованиях и, в частности, сыну Надежды. Новые серии еще больше насыщены детективными историями. Будут перестрелки, ранения, которые заденут в том числе моего персонажа. Зритель станет свидетелем острых конфликтов и расследований", – делится исполнитель главной роли Богдана актер Роман Семисал.
Криминалистическая лаборатория, комната для допросов, живая шиншилла по кличке Конфуций и многие другие сюрпризы сделают историю еще более атмосферной и глубже раскроют сюжет.
"В четвёртом сезоне благодаря новым приёмам съемки действо станет более динамичным. Много экшна, каскадеры, погони на авто, сцены борьбы, которые, кстати, мы продумывали вместе с актером Романом Семисалом. Он очень инициативен и опытен в этом вопросе, поэтому сам исполняет многие трюки", – рассказывает режиссер сериала Виталий Кукса.
Задержится ли Богдан надолго в частных детективах? Зачем пришла в отдел новая уборщица, только ли для порядка? Кто победит в соревновании за сердце Тараса – любимая Сашка или вдруг объявившаяся жена? Для чего Петровичу придется вспомнить бурную юность? Кто похитит сына Нади, и в какой новой роли попробует себя Генка – на эти и другие вопросы зритель получит ответ в продолжении сериала "Выходите без звонка" на канале "Украина".
Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга.
Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский.
В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Дмитрий Сова, Игорь Пазич, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов, Светлана Прус, Сергей Сафрончик.
Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.
Премьера нового сезона сериала "Выходите без звонка" состоится 1 февраля в 17:00 на телеканале "Украина".
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