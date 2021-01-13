Заявлена дата старта "Выходите без звонка-4": чем будет удивлять новый сезон

1 февраля в 17:00 на телеканале "Украина" стартует премьера четвертого сезона 40-серийного детективного сериала "Выходите без звонка", снятого по заказу телеканала "Украина" кинокомпанией "Три-Я-Да Продакшн". В новых сериях бывший таксист Богдан продолжит вместе с друзьями раскрывать изощрённые преступления, а его возлюбленной и коллеге Надежде предстоит бороться за жизнь сына.

"Выходите без звонка", 4 сезон / Фото: пресс-служба

Четвертый сезон сериала "Выходите без звонка" порадует зрителя полюбившимся героями и новыми персонажами. В продолжении истории Богдан решится на смену профессии и семейного положения. Надя узнает, что ее сыну грозит смертельная опасность. Генка и Алина будут радоваться первому опыту отцовства. Петрович получит компенсацию за неудавшуюся свадьбу, а Сашка будет ждать, пока Тарас исправит ошибку молодости.

"Выходите без звонка – 4" / Фото: пресс-служба

"В четвертом сезоне мы хотим спасти похищенного ребенка Надежды. Бросим все силы полиции, связи Богдана, чтобы вернуть мальчика домой на родину. Еще появятся новые герои, которые будут помогать в расследованиях и, в частности, сыну Надежды. Новые серии еще больше насыщены детективными историями. Будут перестрелки, ранения, которые заденут в том числе моего персонажа. Зритель станет свидетелем острых конфликтов и расследований", – делится исполнитель главной роли Богдана актер Роман Семисал.

Криминалистическая лаборатория, комната для допросов, живая шиншилла по кличке Конфуций и многие другие сюрпризы сделают историю еще более атмосферной и глубже раскроют сюжет.

"Выходите без звонка – 4" / Фото: пресс-служба

Реклама

"В четвёртом сезоне благодаря новым приёмам съемки действо станет более динамичным. Много экшна, каскадеры, погони на авто, сцены борьбы, которые, кстати, мы продумывали вместе с актером Романом Семисалом. Он очень инициативен и опытен в этом вопросе, поэтому сам исполняет многие трюки", – рассказывает режиссер сериала Виталий Кукса.

Задержится ли Богдан надолго в частных детективах? Зачем пришла в отдел новая уборщица, только ли для порядка? Кто победит в соревновании за сердце Тараса – любимая Сашка или вдруг объявившаяся жена? Для чего Петровичу придется вспомнить бурную юность? Кто похитит сына Нади, и в какой новой роли попробует себя Генка – на эти и другие вопросы зритель получит ответ в продолжении сериала "Выходите без звонка" на канале "Украина".

"Выходите без звонка – 4" / Фото: пресс-служба

Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга.

Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский.

В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Дмитрий Сова, Игорь Пазич, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов, Светлана Прус, Сергей Сафрончик.

Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Премьера нового сезона сериала "Выходите без звонка" состоится 1 февраля в 17:00 на телеканале "Украина".

Не пропустите также обзор самых ожидаемых фильмов от Netflix в 2021 году.