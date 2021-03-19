Зеленый сенча – чай, который помогает похудеть. Так ли это?

В мире чудодейственных напитков прибыло. Теперь в один ряд, к примеру, с комбучей или чайным грибом, стал японский чай сенча. Вернее, сентя. Со всех сторон приверженцы зожа твердят – этот зеленый чай помогает похудеть. Быстро и без особых усилий. Вместе с диетологом Натальей Кивой решили разобраться, что это, как сенча поддерживает организм и как правильно его пить.
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Что такое сенча или сентя?
"Это разновидность зеленого чая, который выращивается на склонах японских гор. Особенность его в том, что листья пропаривают и скручивают в тончайшие трубочки-чаинки. Это позволяет сохранить в молодых листочках максимум вкуса, полезных веществ, витаминов, микроэлементов, аминокислот, антиоксидантов и не допустить окисления. Теперь подробней", – говорит Наталья Кива.
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Чем полезен чай сенча?
В составе сенчи значительно меньше кофеина и танина, чем в обычном чае. Регулярное употребление напитка способствует
- повышению общего тонуса
- укреплению иммунитета
- нормализации сердечно-сосудистой системы
- улучшению обмена веществ
А еще сенча содержит большое количество антиоксидантов, поэтому он
- обладает омолаживающим эффектом
- снижает развитие онкологии
- повышает умственные способности
- снижает уровень холестерина и артериальное давление
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Помогает ли сенча похудеть?
Многие считают, что сенча помогает сбросить лишний вес. Отчасти это так. Напиток налаживает метаболизм, благодаря чему обменные процессы способствуют лучшему расщеплению и переработке пищи и сжиганию жира.
Но, надеяться только на чай и считать его "волшебной таблеткой" не стоит. Только здоровый образ жизни, правильное сбалансированное питание и физические нагрузки способны творить чудеса. Помните, все должно быть в меру.
Как правильно пить чай сенча?
Пить его можно как холодным, так и горячим. Холодный напиток бодрит и освежает. Горячий, наоборот, расслабляет, поэтому его можно пить вечером.
Готовьте не крепкие напитки, употребляете не более 2-3 чашек в день.
Кому лучше не пить сенчу?
С особым вниманием к сенче необходимо отнестись людям с бессонницей, страдающим нервно-психическими заболеваниями, беременным, кормящим и детям.
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