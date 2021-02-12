Зеркальная дата 12.02.2021: как правильно загадывать желание в этот день

Сегодня самый удивительный день в году – полная зеркальная дата 12.02.2021

Сегодня наступил не только Китайский Новый год, но еще и абсолютная зеркальная дата – 12.02.2021. Это редкий день не только в году, но и в несколько десятилетий, потому что дата является палиндромной – она одинаково читается как в одну, так и в другую сторону. С точки зрения нумерологии, такой день обладает магическими свойствами. Узнайте, чем интересна такая комбинация в числах, как правильно загадывать желания и что нельзя делать в этот день.

Совсем скоро наступит еще один знаменательный день – 14 февраля. И хотя он не является зеркальным, также обладает магическими свойствами любви и притяжения, и многие люди его ждут с нетерпением, ведь это праздник всех влюбленных. Мы подготовили для вас 14 крутых идей, как незабываемо встретить День Валентина.

Число дня 12.02.2021

По подсчетам нумерологов, сочетание цифр 12.02.2021 в сумме дает цифру 10, которая символизирует исполнение желаний.

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Сегодня удачный день для подведения итогов, а также избавления от всего ненужного. Среди главных плюсов дня – амбиции и самосовершенствование.

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А вот к минусам дня относится гордыня и скупость. Импульсивные траты сегодня лучше отложить. Также не стоит заниматься критикой и самокопанием.

12.02.2021: какие желания нужно загадывать в этот день

Считается, что числа имеют сильное воздействие на нашу судьбу, их не стоит недооценивать, особенно в день с зеркальной датой. Такой день усиливает в несколько раз внутренний потенциал.

Все, что происходит в этот день во всех сферах жизни, случается не просто так, а наши мысли, эмоции и желания становятся более мощными, чем в другие дни. Так что, если искренне загадать желание 12 февраля 2021 года, оно обязательно сбудется.

Наиболее подходящими желаниями в день с десяткой будут те, которые направлены на сферу самосовершенствования, саморазвития и подкреплены вашей амбициозностью.

Главное – это сконцентрироваться на своем желании, попытаться его визуализировать и правильно сформулировать. Важно, чтобы оно было понятно вам и Высшим силам. А магия цифр дня усилит его действие.

Что нельзя делать в зеркальную дату

В такие энергетически сильные дни прежде всего важно правильно формулировать свои цели и желания. Крайне важно загадывать и желать только то, чего вы действительно хотите.

Впопыхах оброненная или необдуманная фраза может все испортить. А пожелание себе или кому-то из окружающих, сказанное с эмоцией, может даже навредить.

Не нужно заниматься критикой и самокопанием.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.