"Жадан и Собаки" отменили концерт в Днепре после срыва выступления в Харькове. Фаны негодуют

Известный украинский поэт, писатель, фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан выразил свое возмущение действиями полиции Харькова, которая запретила проведение концерта его группы. Он также объявил, что концерт коллектива в Днепре, который был запланирован на 26 марта, тоже отменен.

На своей странице в Facebook Сергей извинился перед поклонниками за отмену концерта в Харькове.

"Еще раз официально извиняюсь за отмену вчерашнего концерта. Нам очень хотелось его сыграть, и мы благодарны вам за то, что вы пришли. Мы прекрасно понимаем все обстоятельства, однако проведение культурных мероприятий на Харьковщине сейчас официально не запрещено, поэтому особенно жаль, что нам не дали делать нашу работу", – написал Жадан.

Сергей Жадан / Фото: hk.npu.gov.ua, facebook.com/serhiy.zhadan

Реклама

Он также обратился к представителям правоохранительных органов: "Вы могли сообщить об отмене концерта за несколько часов до его начала. Тогда бы мы успели сообщить зрителям, и они не рвались бы из целого города, рискуя здоровьем в метрополитене или маршрутках".

Кроме этого, Сергей объявил, что, к сожалению, концерта в Днепре не будет. Об этом он написал в блоке комментариев к публикации.

Скриншот: Facebook

Поклонники группы выразили свое негодование: "А какие были основания? Я так понимаю, Харьков не в красной зоне и по закону концерт мог происходить?", "Официально не запрещено, а лично вам запретили".

Скриншот: Facebook

Напомним, Сергей Жадан вакцинировался от COVID-19.