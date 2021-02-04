"Желаю ему, чтобы он сдох": отец Фриске о беременности невесты Шепелева

Отец Жанны Фриске отреагировал на новость о пополнении в семье бывшего мужа певицы Дмитрия Шепелева.
В комментариях Telegram-каналу Звездач Владимир Фриске пожелал телеведущему смерти.
"Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или не", – сказал отец Фриске.
По словам Владимира, Дмитрий никогда не станет мягче. Также отец Фриске напомнил, что он по-прежнему не видится с сыном своей дочери Платоном.
"Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!" – прокомментировал новость Владимир Фриске.
Напомним, что у Дмитрия Шепелева и семьи Жанны Фриске давно напряженные отношения. Разногласия начались после смерти певицы.
Ранее мы рассказывали, что Дмитрий Шепелев продает часть квартиры певицы.