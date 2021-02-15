Жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка рассекретила пол ребенка

Жена главного героя реалити "Холостяк-10" Макса Михайлюка модель Даша Хлыстун рассекретила пол ребенка. Пара не стала устраивать гендер-пати, как это сделали на этих выходных Никита Добрынин и Даша Квиткова.

Модель в Instagram опубликовала новое фото и лаконично его подписала.Пара ждет девочку.

Даша Хлыстун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Девочки идут кушать", – написала Даша.

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Подписчики сразу же стали поздравлять будущую маму.

"Все-таки девочки! Я была права", "Будьте здоровы, девочки", "Поздравляю, девочка – это прекрасно", "Так и думала, что девочка", – написали в Сети.

Напомним, недавно Даша Хлыстун в Instastories рассказала, что они с Максом Михайлюком поженились. Также супруга главного героя "Холостяка -10" обещала в скором времени опубликовать фото со свадьбы.

Ранее Даша Хлыстун рассказала, как познакомилась с Максом Михайлюком.