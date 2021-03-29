"Жена реагирует мудро": звезда сериала "Вызов 2" Геннадий Попенко рассказал о риске на съемочной площадке

Первый в Украине сериал о спасателях "Вызов" возвращается на экраны. Уже 5 апреля в 17:10 телеканал "Украина" покажет премьерные серии продолжения драмы с элементами экшна. Одну из главных ролей в картине сыграл известный актер Геннадий Попенко. Артист откровенно рассказал, почему с легкостью соглашается на экстремальные съемки и как на это реагирует его супруга.
Продолжение драмы "Вызов" познакомит зрителей с новыми историями спасения, громкими происшествиями и событиями, которые будоражили украинцев в течение нескольких последних лет. В одной из серий зрители увидят реконструкцию трагедии в доме одного блогера, которая привела к смерти нескольких людей. По словам актера Геннадия Попенко, режиссеры "Вызова 2" были настроены снимать опасную сцену при участии каскадеров, но он предложил сделать все силами актеров.
"С одной стороны – это намного облегчает съемки, а с другой – это риск для актеров, потому что нет особой подготовки. Но я прекрасно понимал, что за чем нужно делать, а если ты на 100% в себе уверен, то берешь и делаешь. Там были особые условия работы, но риска, как по мне, не было. Может, немного взвешенного. Я видел, где был дым и где его не было, где находится аквалангист... конечно, не обошлось без сюрпризов, но мы справились", – рассказал Геннадий Попенко, который в сериале "Вызов 2" сыграл капитана Геннадия Клименко.
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Актер к таким вызовам относится очень профессионально – не упускает возможность проявить свои силы и научиться новым навыкам. Так, наконец-то Геннадий Попенко смог продемонстрировать свои навыки дайвинга. А вот родные артиста к таким непростым съемкам относятся с пониманием, единственное, с чем не могут смириться – сильная занятость их отца и супруга.
"Моя жена реагирует очень мудро. Хотя бывает, что может дать слабину. Спрашивает: "Как? Все это время ты будешь что-то делать?" Ее удивляет, что порой в 8 утра я уже должен быть на площадке, а заканчиваем мы в 8 вечера. А иногда бывают переработки, и я приезжаю домой, когда все уже спят. Хорошо, когда утром папа успевает отвезти старшую дочку в школу, но это не всегда удается. Жену это немного смущает", – поделился Геннадий Попенко.
Ранее во время съемок сериала "Вызов 2" актеры сами локализовали пожар в Киеве.
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