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Жена Владимира Остапчука блеснула эффектными формами на пляже (фото)

5 марта, 15:07

Дарина Алексеева

Кристина поделилась парочкой архивных фото с отдыха

Супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая не отправилась с ним отдыхать в Карпаты, опубликовала несколько фото с отдыха на Мальдивах. Супруги отдыхали на острове в прошлом месяце, но приятные воспоминания с зимних каникул побудили Кристину выставить несколько снимков с пляжа.

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На фото, опубликованном в Instagram, Кристина Горняк позировала в прозрачном платье, под которое надела купальник, демонстрируя свои загорелые формы.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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"Я помню этот день, как вчера. Моросил маленький дождик, газики бурлили в наших бокалах, фото были не четкими и не резкими, но настроение было слишком ярким и жарким!", – написала Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Ранее шоу "Маска" осуществило детскую мечту Владимира Остапчука.

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