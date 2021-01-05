Остапчуки съезжают с квартиры на Новопечерских Липках. Кто виноват?

Новый год в семье ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимира Остапчука и его жены Кристины Горняк начался с переезда. Об этом рассказала супруга телеведущего у себя в Instagram.

Жена Остапчука объяснила, что квартира, которую они арендуют для них большая, и они переезжают в жилье поменьше.

"Мы сейчас собираем вещи, потому что мы переезжаем в новую квартиру. Эта для нас великовата. Как вы знаете, мы брали такую большую, потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам, но пока это не удается. Поэтому мы переезжаем в меньшую, но там есть место для всего", – рассказала Кристина.

Реклама

Также жена ведущего шоу "Маска" ответила, что сейчас средств на новую квартиру у пары нет, но они со временем планируют приобрести свое жилье.

Ранее Владимир Остапчук прокомментировал возможное пополнение в семье.