"Жена выгнала из дома": Максим Галкин запел об Алле Пугачевой (видео)

Мы придумали 14 оригинальных идей и открыток ко Дню святого Валентина, а шоумен Максим Галкин записал в честь этого праздника песню.

Артист выпустил композицию с забавным текстом: "Вчера я жене подарил валентинку, выгнала из дома в одном ботинке".

"Эта песня посвящается Дню Валентина, а также искренней любви и безграничному обожанию этого дня цветочными, парфюмерными и ювелирными бутиками. Не важно, что ты подаришь своей любимой на День святого Валентина, важно, какого размера будет бриллиант. Всем влюбленным посвящается", – написал Галкин в Instagram и поделился фрагментом трека.

Алла Пугачева, с которой Максим Галкин в отношениях уже почти 20 лет, должна оценить этот подарок, ведь поклонникам Макса трек сразу понравился, и они поделились своими впечатлениями в комментариях: "Прекрасная песня", "Круто", "Подняли настроение".

Напомним, Галкин показал трогательную реакцию сына на старое выступление Пугачевой.