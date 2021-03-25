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Женщина без гроша в кармане нашла редкую жемчужину и разбогатела (фото)

25 марта, 12:05

Владимир Грисюк

Стоимость находки оценивается в десятки тысяч фунтов стерлингов

Жительница Таиланда по имени Кодчакорн Тантививаткул купила на рынке морских улиток и неожиданно нашла в еде оранжевую жемчужину стоимостью в десятки тысяч фунтов стерлингов. Женщина планирует продать драгоценный камень, чтобы оплатить медицинские счета своей семьи. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Фото: ViralPress

По словам женщины, она хотела приготовить улиток на ужин: начала разрезать их на более мелкие кусочки и заметила круглый оранжевый предмет внутри одной из раковин. Сначала она подумала, что это камень.

Фото: ViralPress

"Я показала его своей матери, а она сказала, что это очень ценная жемчужина мело", – вспоминает таиландка.

Фото: ViralPress

Кодчакорн держит находку в секрете, опасаясь, что продавец на рынке, продавший ей улиток, попросит вернуть жемчужину.

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Фото: ViralPress

Отец женщины рассказывает, что им очень нужны деньги: недавно он попал в аварию, а его жена лечится от рака.

Напомним, ранее 49-летняя жительница Таиланда нашла на пляже амбру (рвоту кашалота), стоящую более семи миллионов гривен. Кроме этого, мы рассказывали, как американец Джим Доу купил дом в Чикаго (штат Иллинойс, США) и неожиданно нашел там заначки прошлой хозяйки.

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Таиланд жемчужина находки

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