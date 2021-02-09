Женщина-лейтенант сняла видео для взрослых на атомной подводной лодке

29-летнюю Клэр Дженкинс, лейтенанта Королевского военно-морского флота Великобритании, и ее бойфренда-моряка Лиама Доддингтона обвиняют в создании видеороликов сексуального характера на сверхсекретной атомной подводной лодке.
Дженкинс, более известная в платной соцсети OnlyFans как Калли Тейлор, сняла несколько откровенных видео на военно-морской базе Клайд, в частности, в пункте базирования Фаслейн, расположенном в 40 километрах от шотландского города Глазго.
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Женщина призывала людей на OnlyFans платить ей, чтобы она воплощала их сексуальные желания. Интимные кадры продолжают появляться в аккаунте даже после разговора Дженкинс с руководством. "Мне 29. Работаю с девяти до пяти. Люблю быть непослушной и яркой", – пишет лейтенант в своем профиле.
Начальство военно-морской базы ведет расследование. Они допускают версию, что Дженкинс и Доддингтона могли шантажировать иностранные агенты.
"Если персонал не живет в соответствии с нашими ценностями и стандартами, мы без колебаний предпримем соответствующие действия", – прокомментировали военные инцидент для журналистов издания The Times.
Отмечается, что Дженкинс прошла строгую проверку перед тем, как заступить на службу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как перуанский адвокат Гектор Роблес во время онлайн-слушания в суде занялся сексом со своей клиенткой. За происходящим в Zoom наблюдали все участники заседания.
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Кроме этого, чешка занялась сексом с грабителем, чтобы выиграть время до приезда полиции.