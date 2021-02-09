Женщина-лейтенант сняла видео для взрослых на атомной подводной лодке

29-летнюю Клэр Дженкинс, лейтенанта Королевского военно-морского флота Великобритании, и ее бойфренда-моряка Лиама Доддингтона обвиняют в создании видеороликов сексуального характера на сверхсекретной атомной подводной лодке.

Клэр Дженкинс снимала эротические видео на атомной подводной лодке

Фото: The Times

Дженкинс, более известная в платной соцсети OnlyFans как Калли Тейлор, сняла несколько откровенных видео на военно-морской базе Клайд, в частности, в пункте базирования Фаслейн, расположенном в 40 километрах от шотландского города Глазго.

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Клэр раздевалась за деньги на платформе OnlyFans

Фото: The Times

Женщина призывала людей на OnlyFans платить ей, чтобы она воплощала их сексуальные желания. Интимные кадры продолжают появляться в аккаунте даже после разговора Дженкинс с руководством. "Мне 29. Работаю с девяти до пяти. Люблю быть непослушной и яркой", – пишет лейтенант в своем профиле.

Бойфренд-моряк лейтенанта Дженкинс – Лиам Доддингтон

Фото: The Times

Начальство военно-морской базы ведет расследование. Они допускают версию, что Дженкинс и Доддингтона могли шантажировать иностранные агенты.

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"Если персонал не живет в соответствии с нашими ценностями и стандартами, мы без колебаний предпримем соответствующие действия", – прокомментировали военные инцидент для журналистов издания The Times.

Отмечается, что Дженкинс прошла строгую проверку перед тем, как заступить на службу.

Есть версия, что Дженкинс и Доддингтона могли шантажировать иностранные агенты

Фото: The Times

Напомним, ранее мы рассказывали, как перуанский адвокат Гектор Роблес во время онлайн-слушания в суде занялся сексом со своей клиенткой. За происходящим в Zoom наблюдали все участники заседания.

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Кроме этого, чешка занялась сексом с грабителем, чтобы выиграть время до приезда полиции.