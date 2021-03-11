Женщина лишилась девственности на пятом месяце беременности: "Говорят, что я Дева Мария"

28-летняя Николь Мур из британского города Портсмут, у которой никогда не было секса, неожиданно узнала о беременности.

Дело в том, что женщина страдала вагинизмом – состоянием, при котором мышцы влагалища непроизвольно сжимаются, это препятствует осуществлению полового акта. Чтобы справиться с проблемой, британка вместе со своим возлюбленным нашла другие способы близости и стала избегать традиционных сексуальных контактов.

"Когда мне было 18 лет, у меня начались отношения с будущим отцом моей дочери. Мы пытались заняться сексом, он был на несколько лет старше и у него был сексуальный опыт. Но ничего не получилось", – жалуется Мур.

Женщина обращалась к медикам, но они утверждали, что все в порядке.

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Однажды на работе Николь ощутила "ужасную изжогу" и боль в груди. Начальница поинтересовалась, не беременна ли она. Мол, это возможно даже без секса с проникновением, если сперма попала на ее половые органы.

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Фото: Caters

Англичанка прошла тест на беременность и получила положительный результат. Во время обследования Мур поставили диагноз "вагинизм". Англичанка обратилась к специалисту и получила рекомендации, как преодолеть это состояние. Она смогла лишиться девственности, когда была на пятом месяце беременности.

"Многие до сих пор говорят мне, что я Дева Мария, и это меня веселит", – сказала Мур в комментарии для издания LADbible.

Несмотря на то, что она боялась рожать, все прошло хорошо и ребенок появился на свет здоровым.

Фото: Caters

Напомним, ранее произошла не менее удивительная история. 32-летняя британка Мелани Бассетт с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это.

Кроме этого, беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.