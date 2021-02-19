Женщина нашла в поле тысячелетние украшения из золота и серебра (фото)

Ювелирные изделия этого периода оценивают примерно в 58 тысяч гривен за штуку

Британка Кэф Джайлз прогуливалась с металлоискателем по фермерскому полю на острове Мэн (Великобритания) и обнаружила коллекцию ювелирных украшений более чем тысячелетней давности. Среди находок – золотой браслет и огромная брошь из серебра, датируемая 950 годом нашей эры, сообщает издание BBC.

Кэф наткнулась на сокровище викингов еще в декабре, однако общественности его показали только сейчас, в ходе коронерских слушаний. Их проводят для того, чтобы юридически закрепить за находкой статус "сокровища".

Кэф Джайлз (слева) и с найденными украшениями

Фото: MNH

Куратор отдела археологии в управлении Национального достояния Алисон Фокс отметила, что золотой браслет является особо редкой находкой, потому что в подавляющем большинстве случаев их делали из серебра.

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"Они были найдены вместе, закопанными в землю, а это говорит о том, что их владелец был довольно состоятельным человеком, но, скорее всего, у него были причины волноваться за собственную жизнь", – отметила она.

Среди находок – браслет и огромная брошь из серебра

Фото: MNH

К слову, аналогичные предметы этого периода оценивают примерно в 1500 фунтов каждый (58,3 тысячи гривен). Но эксперты еще не успели детально изучить эту находку.

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Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.