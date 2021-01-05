Женщина превратила наркопритон в сказочный домик всего за 194 тысячи гривен (фото)

28-летняя Шарлотта Гриди из Великобритании за два года полностью отремонтировала бывший наркопритон и потратила на это всего пять тысяч фунтов стерлингов (около 194 тысяч гривен).

Шарлотта занялась трансформацией дома самостоятельно – без помощи профессионалов. А за вдохновением регулярно обращалась к Pinterest.

"Я пользовалась Pinterest с детства и любила наблюдать за различными трансформациями, которые делают другие люди. Теперь я могу похвастаться своими собственными", – делится женщина в интервью изданию The Sun.

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Когда британка купила этот дом, он был "ямой, заполненной наркотиками, сигаретами и мусором". Гриди подошла к проекту "Сделай сам" весьма серьезно, по возможности закупая самые бюджетные материалы. Что касается общего стиля, она выбрала суперсовременную бело-серую цветовую палитру.

Результат превзошел все ожидания! Теперь Шарлотта делится фотографиями дома "до" и "после" ремонта в своем Instagram.

Кухня

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Ванная комната

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Детская

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Гостиная

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Спальня взрослых

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

Задний двор

Фото: Instagram | Miss Greedys Home

"Я сама занимаюсь декорированием. В конце туннеля всегда есть свет. Если вы не можете позволить себе красивую кухню или новую ванную комнату, можно отремонтировать их за небольшие деньги", – резюмировала британка.

К слову, Шарлотта живет в этом доме со своей партнершей, 31-летней Харриет Уэйт, и двумя ее детьми – 7-летним Энцо и 4-летним Броуди.

Напомним, ранее мы показывали самые невероятные изменения в интерьере домов.

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Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.