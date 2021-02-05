Женщина в коме родила ребенка и увидела его только спустя три месяца (фото)

32-летняя многодетная мать Келси Таунсенд из американского штата Висконсин родила дочь, когда была в состоянии искусственной комы из-за заражения коронавирусом. Она впервые увидела ребенка только спустя три месяца.
В октябре 2020 года, на девятом месяце беременности, у Келси диагностировали коронавирус. Легкие женщины были очень сильно повреждены, поэтому врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому. 4 ноября пациентке сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребенка.
"Она лежала в реанимации. Было много моментов, когда мы опасались, что она не выживет", – вспоминает ее супруг Дерек в комментарии для таблоида Daily Mail.
В какой-то момент врачи приняли решение, что американке необходима для выживания двойная трансплантация легких, однако состояние пациентки начало улучшаться без операции. "Мы не знаем, благодаря чему именно ее легкие начали восстанавливаться", – признался врач.
Спустя три месяца женщина вернулась домой и воссоединилась с новорожденной дочерью. Вскоре у нее начнется курс физиотерапии.
"Здравствуй. Я люблю вас. Ты не представляешь, как я тебя люблю. Да, я скучала по тебе", – это первые слова, которые Келси сказала своей новорожденной дочери.
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Доктор Дженнифер Крупп утверждает, что это уникальный случай. "Женщины, настолько инфицированы COVID-19, редко рожают здоровых детей", – заявила она.
Напомним, ранее беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.
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Кроме этого, 26-летняя Кэти Кроу из британского Уэльса с помощью кесарева сечения родила трех близнецов – Томми, Джошуа и Эдди.
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