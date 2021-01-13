Женщина выгуляла мужа на поводке, чтобы не нарушать правил карантина

Супруги из Квебека (Канада) нашли способ погулять по городу, не нарушая при этом правил строгого карантина. Жена "выгуляла" мужа на поводке. Но правоохранители не оценили их оригинальную затею и выписали штраф – 1500 долларов. Об этом сообщает издание Insider.

В канадской провинции Квебек с 9 января 2021 года запрещено выходить на улицу после восьми часов вечера, чтобы замедлить распространение COVID-19 по региону. Но местные жители всячески пытаются обойти это правило.

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Женщина, которая нарушала правила карантина, объяснила свой поступок тем, что владельцам собак разрешают выгуливать животных в радиусе одного километра от дома после наступления комендантского часа. Ей не удалось доказать полицейским свою правоту. В конце концов обоим супругам теперь придется заплатить по 1500 долларов штрафа.

К слову, сейчас в Квебеке зарегистрировано больше 230 тысяч случаев COVID-19.

Напомним, Минкульт не поддержит продление локдауна после 24 января. Кроме этого, ранее мы проверили соблюдение карантина в Киеве.