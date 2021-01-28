Женщина вышла на связь в Zoom, забыв убрать с полки пикантную вещь (видео)

Участница дискуссии на канале BBC Иветта Амос вышла на связь в Zoom, забыв принять с полки секс-игрушку. Пока женщина подробно рассказывала о проблемах безработицы во время пандемии, другие гости онлайн-конференции рассматривали эту деталь. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

На видео можно заметить, что розовая секс-игрушка стоит на верхней полке за спиной у Иветты среди книг и семейных настольных игр. Вероятно, женщина просто забыл ее спрятать.

Видео: twitter.com/BBCNews

Зрители по-разному отнеслись к ситуации. Кто-то посоветовал девушке ответственнее подходить к делам. Другие пользователи посмеялись от души и отметили, что Иветт "сделала их вечер". А некоторые предположили, что над героиней ролика просто подшутили друзья, поставив секс-игрушку на полку перед интервью.

"Хорошее интервью этим вечером. Может, кто-то захочет привести в порядок свои полки", "Я, например, аплодирую ей за то, что она так оригинально использовала свой книжный шкаф", "Не могу поверить, что я только что увидел это на BBC", – пишут в комментариях пользователи Сети.

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Кстати, это уже не первый подобный инцидент. Чиновник из филиппинской провинции Кавите по имени Джесус Эстил после конференции на онлайн-платформе Zoom по ошибке нажал не ту клавишу, оставив камеру включенной, и занялся сексом со своей секретаршей.

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Кроме этого, один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.