Жертва буллинга и украинская Адель: как прошел второй выпуск "Голосу країни 11"

Прошел второй выпуск шоу "Голос країни". В нем было все: слезы, сюрпризы, радость, звездные участники и много талантливых вокалистов.

На шоу пришел певец Никита Ломакин, солист группы LETAY Илья Резников, гость из Казахстана, украинская Адель и многие другие. Делимся подробностями второго эпизода вокального проекта.

Богдан Муха

28-летний Богдан Муха исполнил хит легендарной группы Queen Show must go on. Он пошел в команду к Олегу Виннику, который является истинным поклонником рока.

Галина Куришко

Галина спела трек "Соловей" представителей Украины на "Евровидении" группы Go_A. И эта участница тоже пошла в команду к Олегу Виннику.

Александр Ткачук

Александр Ткачук из Киева исполнил композицию Фрэнка Синатры L.O.V.E. К сожалению, к нему не повернулся ни один тренер.

Никита Ломакин

22-летний певец Никита Ломакин покорил звездных тренеров саундтреком к знаменитому фильму "Титаник" My heart will go on. За него боролись два звездных тренера – Тина Кароль и Надя Дорофеева. Никита выбрал команду Тины.

Александра Ганапольская

Александра – уличный музыкант. До последнего к ней не поворачивался никто из тренеров. Однако почти в конце выступления к ней повернулся Дмитрий Монатик.

Юлия Тимочко

На проекте Юлия уже получила прозвище "украинская Адель". Девушка исполнила композицию Wonderful life. Она повернула все четыре кресла. Выбрала Тину Кароль.

Александр Лим

Александр приехал на "Голос країни 11" из Казахстана. Своим рок-вокалом он заставил повернуться кресло Нади Дорофеевой.

Евгения Семехина

По словам Евгении, она пришла на шоу "перезагрузить свою жизнь" после тяжелого расставания с парнем. Ее мощный вокал впечатлил тренеров шоу. К девушке повернулись Дима Монатик, Надя Дорофеева и Тина Кароль. Евгения пошла в команду Монатика.

Вячеслав Питак

Вячеслав обожает рок. На сцене проекта "Голос країни" он исполнил трек Linkin Park – Numb, однако ему, к сожалению, не удалось впечатлить тренеров.

Илья Резников

Илья Резников – солист довольно популярной украинской группы LETAY. На шоу он пришел перезагрузиться. К нему повернулись Олег Винник и Надя Дорофеева. Илья решил стать частью команды Нади.

Диана Стебакова

Диана мечтала попасть на "Голос країни" 10 лет. К сожалению, ей не удалось развернуть кресла тренеров.

Анастасия Буханцова

16-летняя Анастасия проникновенно исполнила песню группы "Один в каное" – "У мене немає дому". Девушка с детства страдает от алопеции – заболевания, которое характеризируется паталогическим выпадением волос. В детстве над девушкой часто смеялись сверстники. Настя уверяет, что выглядеть самобытно – это круто и дает пример всем, кто боится быть не такими как все.

