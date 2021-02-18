Жилье за 24 тысячи долларов: пара превратила старый автобус в двухэтажный дом (фото)

26-летняя Чарли МакВикар и ее 27-летний возлюбленный Люк Уокер из Великобритании купили двухэтажный автобус и превратили его в уютное семейное гнездышко. Это обошлось им всего в 24 тысячи долларов!
Фотографии трансформации они опубликовали на своей страничке в Instagram.
На первом этаже автобуса они обустроили просторную кухню, уборную, рабочую зону и гостевую.
Кухня
Ванная
Рабочая зона
Гостиная
Большую часть мебели им пришлось делать под заказ.
Что касается отопления, британцы используют печь для дров и электрический обогреватель.
В течение целого года Чарли и Люк усердно работали над тем, чтобы воплотить свою мечту в реальность. С помощью родных и близких людей все получилось именно так, как они хотели.
К слову, сам автобус стоил 2500 фунтов стерлингов (3470 американских долларов). Еще 15 тысяч фунтов стерлингов (20,8 тысяч американских долларов) было потрачено на переоборудование и ремонт.
"Мы хотели жить вместе, но не привязываться к ипотеке и не платить огромные суммы за аренду квартиры – и вот нашли правильное решение", – рассказывает Чарли.
Кстати, пара даже завела двух козочек – Монти и Дарвина. Они пасутся на лужайке возле автобуса.
Напомним, ранее мы рассказывали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.
Кроме этого, посмотрите, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.
Новости на эту же тему:Супруги превратили "убитый дом" в семейное гнездышко: невероятные фото до и после Белорусы сделали ремонт в "хрущевке" всего за 5300 долларов: фото до и после Хозяева подарили уборщице свой пентхаус: ее реакция стала хитом (видео) Женщина превратила наркопритон в сказочный домик всего за 194 тысячи гривен (фото)