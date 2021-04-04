Живет с Карлсоном: Леся Никитюк заинтриговала поклонников новым фото

Ведущая Леся Никитюк, которая недавно изменила прическу, опубликовала обнаженное фото в Instagram. Внимание ее поклонников привлекли не только ноги Леси, но и то, кто же фотографировал ее.

Снимок, где Никитюк лежит на белой постели в одной футболке и туфлях, сделан с необычного ракурса – сверху. Тот, кто снял фото, либо очень высокий, либо умеет летать.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Фото утреннее, спонтанное, туфли беру", – написала в посте Леся.

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"Леся живе з Карлсоном", "Опять Зибров на дроне залетел в комнату?", "Кто же фоткал?", – пишут в комментариях пользователи соцсети. Но звезда им пока не ответила.

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Напомним, что ранее Леся Никитюк объяснила, почему не примет участие в "Холостячке". "Нет, я не буду принимать участие в шоу "Холостячка", потому что мне кажется, что "Белоснежку и семь гномов" уже все читали и видели", – с юмором ответила она.

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А недавно Леся Никитюк продемонстрировала, как ей "убирают" лишние сантиметры на талии.