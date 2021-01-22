Живот подрос: беременная Ратаковски покрасовалась в купальнике на яхте

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски, которая совсем скоро впервые станет мамой, опубликовала новое фото и показала подросший живот.

На снимке, который Ратаковски разместила в Instagram, она позирует в черном слитном купальнике, стоя на яхте.

"Беременная на борту", – подписала фото Эмили.

Эмили Ратаковски / Фото: instagram.com/emrata Реклама

В комментариях фанаты Ратаковски похвалили ее внешний вид: "Прекрасная", "Красотка Эмили", "Шикарная", "А живот подрос, ты все так же восхитительна".

Напомним, что Эмили Ратаковски замужем за Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году. Малыш станет их первым общим ребенком.

Ранее мы сообщали, что беременная Эмили Ратаковски показала трогательное фото с мужем-продюсером. В кадре мужчина наклонившись целует любимую в живот. Будущая мама одета в короткое серое платье в рубчик.