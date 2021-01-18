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Жизнь украинской семьи под обстрелами покорила американцев

18 января, 11:53

Дарина Алексеева

Украинцам показывают кино о Донбассе, покорившее американцев

Вышел нашумевший документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" о жизни семьи в прифронтовом городке, который теперь можно посмотреть онлайн на OLL.TV. Режиссер киноленты – Ирина Цилык, получила награду на престижном кинофестивале Sundance Film Festival за лучшую режиссуру.

Кадр из фильма "Земля голубая, будто апельсин" / Фото: dzygamdb.com

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Сюжет

Фильм рассказывает о семье из Красногоровки, что в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются шестой год. 36-летняя Анна и ее четверо детей остались в городе, часть которого превратилась в руины. Они часто прячутся от обстрелов в подвале, но стараются не терять надежду. Чтобы хоть как-то отвлечься от окружающей сюрреалистической действительности, герои снимают любительский фильм о своей жизни.

Интересные факты о фильме:

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