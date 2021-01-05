Жуть в заснеженных горах: появились новые кадры из "Пик страха" с украинкой Иванной Сахно

Скоро на большие экраны в Украине выйдет долгожданный украинско-голливудский триллер с элементами хоррора "Пик страха". Главную роль сыграла Иванна Сахно – украинская актриса, которая живет и работает в Голливуде и снималась в таких известных фильмах, как "Шпион, который меня кинул", "Тихоокеанский рубеж 2".

Киноманы, а особенно фанаты интригующих сюжетов давно бурно обсуждают предстоящую киноленту. О триллере уже писали ведущие зарубежные издания, ну а главное – "Пик страха" приобрел крупнейший американский дистрибьютор Lionsgate. В преддверии премьеры создатели фильма делятся загадочными кадрами, подогревая наш с вами интерес к картине.

Кадр из фильма "Пик страха" / Фото: пресс-служба

Сюжет фильма "Пик страха"

Счастливая влюбленная пара – Мия (Иванна Сахно) и Макс (Алекс Хафнер), решают провести каникулы в величественных горах Грузии, но сталкиваются с непреодолимым препятствием в лице загадочного "всадника в черном". Когда Мия остается с ним один на один посреди снежных гор и непредсказуемых погодных условий, ей ничего не остается, как бороться со злодеем и спасать свою жизнь.

Фильм Let it snow – копродукция Украины с США и Испанией. Производством киноленты занималась Solar Media Entertainment, продюсером выступил Сергей Лавренюк, который ранее работал над такими громкими лентами, как "DZIDZIO Контрабас", "Когда падают деревья", "Горная женщина: на войне", "#Selfieparty".

Кадр из фильма "Пик страха" / Фото: пресс-служба

Это дебютный полнометражный фильм Станислава Капралова, который выступил одним из сценаристов вместе с Омри Роузом.

Кадр из фильма "Пик страха" / Фото: пресс-служба Реклама

Украинско-голливудский проект "Пик страха" помимо США, Украины, Польши и стран Азии также увидят зрители Великобритании.

Кадр из фильма "Пик страха" / Фото: пресс-служба

Премьера фильма "Пик страха" запланирована на 28 января.

Кадр из фильма "Пик страха" / Фото: пресс-служба

Смотрите официальный трейлер фильма "Пик страха":

Ранее сообщалось, что режиссер пророческого фильма "Заражение" готовит сиквел.