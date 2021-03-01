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Злата Огневич честно призналась, есть ли у нее бойфренд

1 марта, 20:05

Анна Пономаренко

Огневич также рассказала, какие мужчины ей нравятся

Украинская певица Злата Огневич, которая ранее рассказала о тяжелом расставании с возлюбленным, призналась, есть ли у нее сейчас бойфренд.

Оказалось, что сердце артистки свободно. Об этом Огневич рассказала в интервью Люкс ФМ радиоведущему Славе Демину.

"У меня нет парня, не люблю заводить отношения ради отношений", – говорит Злата.

Певица Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Тогда Слава поинтересовался, что нужно сделать мужчине, чтобы заинтересовать Злату.

"Мне нужно почувствовать его душой, сердцем. Много разных мужчин живет на свете, но, чтобы почувствовать родство душ, чтобы у тебя при виде его бабочки в животе летали и огонь разливался по крови…Вот такой мне нужен мужчина", – говорит Огневич.

При этом Злата отметила, что типаж ей совсем не важен.

Ранее Злата Огневич поделилась яркими фото из солнечного Египта.

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