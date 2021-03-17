Как приготовить сэндвич "Монте-Кристо", ставший звездой американского Instagram

Он стал популярным благодаря Диснейленду и подается в паре с малиновым джемом

Бутерброды, тосты, сэндвичи, вероятно, самая популярная еда в мире. Потому что быстрая и вкусная. Итак, они могут быть очень калорийными, а могут быть достаточно полезными. Например, утренние тосты, о которых мы рассказывали. Но есть сэндвичи вот прям гордость той или иной кухни. Сэндвич "Монте-Кристо" – в тройке самых популярных в США. Его готовят дома, эксклюзивными рецептами хвастаются многие рестораны, пользователи Instagram соревнуются в искусстве его приготовления. Узнаем, что особенного в "Монте-Кристо" и запишем его рецепт.

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Американизированный француз

Но с особыми отличительными чертами. И безоговорочно утверждать, что "Монте-Кристо" – еда сугубо французской кухни, не стоит. Да, прототипом сэндвича стал французский "Крок месье" – горячий сэндвич с сыром и ветчиной. Но американцы пошли дальше, преобразив свой личный сэндвич другими ингредиентами. (Об этом чуть позже.) Правда, Франция осталась в названии: новоявленному сэндвичу дали имя бесстрашного графа Монте-Кристо. Дело было в 60-х годах прошлого века.

Но не романтическое название, не способность насыщать и не вкус особо не прельщали американцев. Подумаешь, просто сэндвич, который легко можно приготовить дома. Тогда и произошел точечный и беспроигрышный "удар" – в детей. Вернее, тех детей, которые приезжали в Диснейленд.

"Оружие" сэндвича "Монте-Кристо" – сахарная пудра и малиновый джем

Именно эти два ингредиента сделали свое дело – и ничем не примечательный "Монте-Кристо" за несколько недель стал самыми ходовым в кафе Диснейленда. Повара кафе Blue Bayou – оно существует и по сей день – решили посыпать сахарной пудрой "Монте-Кристо" и подавать его в паре с малиновым джемом.

Успех пришел быстро – увидев красивый сэндвич и малиновый джем, дети приходили в восторг и просили купить им "Монте-Кристо" снова и снова. Кстати, и родителям обновленный сэндвич пришелся по вкусу, а сам "Монте-Кристо" стал визитной карточкой Диснейленда.

Конечно, можно удивиться, мол, сэндвич с ветчиной и сыром – и как это сочетается с сахарной пудрой и малиновым джемом? Еще и как сочетается. Приготовьте его дома – и увидите реакцию.

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Как приготовить сэндвич "Монте-Кристо": делимся рецептом

Фото: instagram.com/annarecetasfaciles/

Ингредиенты ( на 4 сэндвича)

Хлеб белый для тостов – 8 ломтиков

Сыр твердый – 8 ломтиков

Ветчина – 4 ломтика

Индейка копченая – 4 ломтика

Горчица сладкая – 8 ч. л.

Яйца – 2 шт.

Молоко – 80 мл.

Масло сливочное – 20 г

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Джем малиновый – 200 г

Способ приготовления

Взбить яйцо с молоком. Слегка смазать 4 ломтика хлеба горчицей. На каждый ломтик выложить сыр, индейку, ветчину и снова сыр. Сверху накрыть хлебом. Растопить на сковороде сливочное масло. Сэндвич опустить в яйцо с молоком и выложить на сковороду. Жарить на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Горячие сэндвичи посыпать сахарной пудрой, подавать с малиновым джемом.

О чем важно помнить в процессе приготовления

Все ингредиенты по размеру должны быть максимально одинаковыми.

Вместо малинового джема можно брать клубничный.

Не берите острую горчицу, подойдет горчица с медом.

В Диснейленде "Монте-Кристо" готовят во фритюре. Но и на сковороде он не менее вкусный.

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