Знакомьтесь, семь внуков президента США Джо Байдена — что о них известно

Вчера состоялась долгожданная инаугурация Джо Байдена, которую уже успели назвать самым модным мероприятием года.

Теперь, когда избранный президент США стал главой Белого дома, его крепкие отношения с его большой семьей важны как никогда ранее. Еще во время предвыборной кампании в центре внимания оказалась трогательная история семьи Байдена – потеря двоих детей и первой жены, а также многолетняя любовь с его женой Джилл.

Внуки Джо Байдена / Фото: instagram.com/naomibiden

Поэтому не удивительно, что все взоры прикованы к наследникам Джо Байдена – двум детям – Эшли и Хантеру, и семерым внукам. Самому младшему из внуков Байдена – всего семь месяцев, а старшей внучке – 27 лет. Итак, что же о них известно на данный момент?

Наоми Байден

Наоми Байден / Фото: instagram.com/naomibiden

Наоми Байден – старшая дочь младшего сына Джо Байдена, Хантера. Ее назвали в честь младшей дочери Байдена, которая погибла в автокатастрофе вместе с его первой женой. Когда Джо Байден был вице-президентом, Наоми сопровождала его во время международных визитов, ездила с ним в Китай и Новую Зеландию. 27-летняя Наоми – единственная из внуков президента США, кто активно ведет соцсети, поэтому благодаря ее Instagram можно увидеть и других подрастающих Байденов.

Наоми встречается со студентом юридического факультета, Питером Нилом. Сама же Наоми выпустилась в мае прошлого года.

Натали Байден

Наоми Байден (слева) и Натали Байден (справа) / Фото: instagram.com/naomibiden

Натали Байден – дочь старшего сын Джо Бо Байдена, оторый скончался от рака мозга в 2015 году. Натали более замкнутая, чем ее сестра Наоми, и ведет закрытый Instagram-аккаунт.

Натали можно было увидеть во время прямого эфира дочки Синди Кроуфорд, Кайи Гербер. Она собрала Наоми и Натали Байден, чтобы они все вместе ответили на вопросы молодого поколения о выборах.

Финнеган Байден

Финнеган с Джо Байденом / Фото: Getty Images

Как вы уже поняли, внуки Байдена не просто так получили свои имена. Вот и Финнеган, которая родилась в 2000-м году, назвали в честь матери Джо Байдена. А папа Финнеган – Хантер. В свое время Финнеган тоже путешествовала с Джо по миру, когда тот был вице-президентом. Сейчас Финнеган учится в Университете Пенсильвании.

Мэйси Байден

Скриншот Twitter

Младшая из дочерей Хантера Байдена, 20-летняя Мэйси тоже сопровождала своего дедушку во время международных визитов. Мэйси окончила школу в 2019-м и еще со школьной семьи дружит с дочкой Барака Обамы, Сашей.

По словам Мэйси, Джо Байден всегда ставил в приоритет важные события в ее жизни.

"Он приходил, например, на все мои футбольные матчи, игры по лакроссу, баскетболу. И это всегда было забавно, потому что я думала: "Кажется, я видела тебя по телевизору около 30 минут назад, как ты только что оказался здесь? И он отвечал: "Не переживай, я знал, что сегодня твоя большая игра", – рассказала Мэйси в Good Morning America.

Мэйси также начала вести TikTok, где в основном публикует комичные видео, скетчи и рецепты напитков.

Роберт Байден II

Скриншот из Twitter (Роберт Хантер с сестрами)

14-летний Роберт Хантер – младший ребенок погибшего сына Джо, Бо Байдена. Роберта назвали в честь его дяди Хантера.

У Джо Байдена есть еще двое внуков. В 2018 году сын Джо, Хантер Байден стал отцом ребенка молодой Ланден Алексис Робертс, которая, предположительно, работала стриптизершей. В 2020 году было подтверждено отцовство Хантера.

А в 2019 году Хантер женился на режиссере Мелиссе Коэн и в начале пандемии, в марте прошлого года, у них родился сын.

Ранее мы рассказали, какой наряд для инаугурации выбрала Джилл Байден.