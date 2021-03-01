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"Золотая малина-2021": нашумевшая польская версия "50 оттенков серого" бьет рекорды по номинациям

1 марта, 17:43

Дарина Алексеева

Показали расширенный список номинантов на антипремию

Только мы обсудили победителей "Золотого глобуса-2021", как антипремия "Золотая малина" уже объявила расширенный список претендентов на звание лучших из худших фильмов 2020 года. Об этом пишет Awards Watch.

Список номинантов на "Золотую малину" традиционно объявят за день до оскаровских – 14 марта. Но пока что у киноманов и критиков есть возможность поиронизировать над теми, кто оказался в числе худших фильмов, актеров и режиссеров. Церемония награждения состоится 24 апреля. Кстати, польская версия "50 оттенков серого", нашумевший фильм "365 дней" лидирует по количеству номинаций.

Худший фильм

Польский фильм "365 дней" лидирует на Netflix / Фото: Imdb.com

Худший режиссер

Кадр из фильма "Не та девушка" / Фото: Netflix

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Худший актер

"Где моя челюсть, чувак" ("Дедушка НЕлёгкого поведения") / Фото: themoviedb.org

Худшая актриса

Дрю Бэрримор – "Дублерша"
Энн Хэтэуэй – "Ведьмы", "Последнее, чего он хотел"
Кейт Хадсон – "Мьюзик"
Хилари Суэнк – "Охота" и "Опасный соблазн"
Кэти Холмс – "Секрет" и "Кукла 2: Брамс"
Дайан Китон – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"
Лорен Лапкус – "Не та девушка"
Мэгги Кью – "С днем смерти"
Андреа Райзборо – "Проклятие"
Анна Мария Сиклуцка – "365 дней"

"Дублерша" / Фото: themoviedb.org

Худший сценарий

Ранее мы собрали лучшие наряды с виртуальной красной дорожки "Золотого глобуса".

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