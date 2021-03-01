"Золотая малина-2021": нашумевшая польская версия "50 оттенков серого" бьет рекорды по номинациям

Только мы обсудили победителей "Золотого глобуса-2021", как антипремия "Золотая малина" уже объявила расширенный список претендентов на звание лучших из худших фильмов 2020 года. Об этом пишет Awards Watch.

Список номинантов на "Золотую малину" традиционно объявят за день до оскаровских – 14 марта. Но пока что у киноманов и критиков есть возможность поиронизировать над теми, кто оказался в числе худших фильмов, актеров и режиссеров. Церемония награждения состоится 24 апреля. Кстати, польская версия "50 оттенков серого", нашумевший фильм "365 дней" лидирует по количеству номинаций.

Худший фильм

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

"365 дней"

"Хэллоуин Хьюби"

"Мьюзик"

"Не та девушка"

"Остров фантазий"

"Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

"Абсолютное доказательство"

Три части фильма "Барби и Кендра"

"Убийство Николь Браун Симпсон"

Польский фильм "365 дней" лидирует на Netflix / Фото: Imdb.com

Худший режиссер

Рон Ховард – "Деревенская элегия"

Чарльз Бэнд – три фильма "Барби и Кендра"

Барбара Бяловас и Томаш Мандес – "365 дней"

Джош Транк – "Капоне. Лицо со шрамом"

Сиа – "Мьюзик"

Стивен Брилл – "Хэллоуин Хьюби"

Стивен Гейган – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

Браннон Хоуз – "Абсолютное доказательство"

Деннис Дуган – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Тайлер Спиндел – "Не та девушка"

Кадр из фильма "Не та девушка" / Фото: Netflix

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Худший актер

Роберт Де Ниро – "Где моя челюсть, чувак" ("Дедушка НЕлёгкого поведения")

Дэвид Спейд – "Не та девушка"

Джейми Дорнан – "Любовь на троих" и "Дикая парочка"

Роберт Дауни-младший – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

Том Харди – "Капоне. Лицо со шрамом"

Адам Сэндлер – "Хэллоуин Хьюби"

Джон Туртурро – "Дальше некуда"

Пол Хоган – "Великолепный мистер Данди"

Майкл Линделл – "Абсолютное доказательство"

Мишель Морроне – "365 дней"

"Где моя челюсть, чувак" ("Дедушка НЕлёгкого поведения") / Фото: themoviedb.org

Худшая актриса

Дрю Бэрримор – "Дублерша"

Энн Хэтэуэй – "Ведьмы", "Последнее, чего он хотел"

Кейт Хадсон – "Мьюзик"

Хилари Суэнк – "Охота" и "Опасный соблазн"

Кэти Холмс – "Секрет" и "Кукла 2: Брамс"

Дайан Китон – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Лорен Лапкус – "Не та девушка"

Мэгги Кью – "С днем смерти"

Андреа Райзборо – "Проклятие"

Анна Мария Сиклуцка – "365 дней"

"Дублерша" / Фото: themoviedb.org

Худший сценарий

"365 дней"

"Деревенская элегия"

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

"Остров фантазий"

"Убийство Николь Браун Симпсон"

"Мьюзик"

"Где моя челюсть, чувак"

"Абсолютное доказательство"

Три части фильма "Барби и Кендра"

"Не та девушка"

"Великолепный мистер Данди"

Ранее мы собрали лучшие наряды с виртуальной красной дорожки "Золотого глобуса".