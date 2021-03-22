Золотая маска и сокровища: ученые нашли невероятный клад, которому три тысячи лет (фото)

В китайском районе Саньсиндуи (провинция Сычуань) под одним из торговых центров археологи нашли уникальный клад возрастом около трех тысяч лет. Об этом сообщает СNN со ссылкой на Управление национального культурного наследия Китая.

Археологи раскопали шесть прямоугольных жертвенных ям площадью от 3,5 до 19 квадратных метров. В них находились предметы бытового назначения: древний массивный кубок, бронзовые изделия, деревянный ящик с артефактами из слоновой кости, золотые украшения в виде птиц, золотая фольга, расписные председателя из бронзы, фрагменты резьбы и нефритовые изделия.

Фото: SipaUSA

Кроме того, ученые обнаружили маску весом 280 грамм: она на 84% состоит из золота.

Фото: SipaUSA

Китайские историки уверены, что найденные вещи помогут лучше изучить историю древнего царства Шу.

Руководитель группы раскопок и руководитель исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Тан Фэй на пресс-конференции заявил, что это открытие указывает на то, что царство "было одним из важных источников происхождения шелка в древнем Китае".

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Район Саньсиндуи не признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, но он находится в "предварительном списке" для возможного включения в будущем. Раскопки в этой местности идут с 1920 года. Нынешние находки стали крупнейшими в новейшей истории.

Фото: SipaUSA

К слову, ранее в этом же некрополе (Саккара в Гизе) археологи нашли еще 59 саркофагов с мумиями примерно 2600-летней давности. Внутри одного из них были мумифицированные останки, завернутые в ткань с иероглифами.

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Кроме этого, группа ученых из Гарвардского университета вскрыла древнеегипетский саркофаг возрастом около 3000 лет.