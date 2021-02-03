"Золотой глобус-2021" – список номинантов на премию

Сегодня, 3 февраля стали известны имена номинантов на "Золотой глобус 2021", церемония награждения которого состоится уже 28 февраля. Претендентов объявили в прямом эфире на официальном сайте премии.
Список номинантов на "Золотой глобус 2021"
Лучший фильм (драма):
- "Земля кочевников"
- "Манк"
- "Отец"
- "Девушка, подающая надежды"
- "Суд над чикагской семеркой"
Лучший фильм (комедия или мюзикл):
- "Борат 2"
- "Гамильтон"
- "Мьюзик"
- "Зависнуть в Палм-Спрингс"
- "Выпускной"
Лучший режиссер:
- Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")
- Девид Финчер ("Манк")
- Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
- Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")
- Реджина Кинг ("Одна ночь в Майями")
Лучшая мужская роль (драма):
- Риз Ахмед ("Звук металла")
- Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", посмертно)
- Энтони Хопкинс ("Отец")
- Гэри Олдман ("Манк")
- Тахар Рахим ("Мавританец")
Лучшая женская роль (драма):
- Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
- Андра Дей (The United States Vs. Billie Holiday)
- Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")
- Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")
- Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):
- Саша Барон Коэн ("Борат 2")
- Джеймс Корден ("Выпускной")
- Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")
- Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс")
- Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда")
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):
- Мария Бакалова ("Борат 2")
- Кейт Хадсон ("Мьюзик")
- Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь")
- Розамунд Пайк ("Аферистка")
- Аня Тейлор-Джой ("Эмма")
Лучший сериал (драма):
- "Мандалорец"
- "Корона"
- "Озарк"
- "Рэтчед"
- "Страна Лавкрафта"
Лучшая мужская роль в сериале (драма):
- Джейсон Бейтман ("Озарк")
- Джош ОКоннор ("Корона")
- Аль Пачино ("Охотники")
- Мэттью Риз ("Перри Мейсон")
- Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу)
Лучшая женская роль в сериале (драма):
- Оливия Колман ("Корона")
- Джоди Комер ("Убивая Еву")
- Эмма Коррин ("Корона")
- Лора Линни ("Озарк")
- Сара Полсон ("Рэтчед")
Лучший сериал (комедия):
- "Эмили в Париже"
- "Тед Лассо"
- "Стюардесса"
- "Шиттс Крик"
- "Великая"
Лучшая мужская роль второго плана:
- Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")
- Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия")
- Джаред Лето ("Дьявол в деталях")
- Билл Мюррей ("Последняя капля")
- Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")
Лучшая женская роль второго плана:
- Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")
- Оливия Колман ("Отец")
- Джоди Фостер ("Мавританец")
- Аманда Сейфрид ("Манк")
- Хелена Зенгель ("Новости со всего света")
Лучший сценарий:
- Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")
- Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
- Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец")
- Джек Финчер ("Манк")
- Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")
Лучшая музыка к фильму:
- Александр Деспла ("Полночное небо")
- Людвиг Йоранссон ("Тенет")
- Джеймс Ньютон Ховард ("Новости со всего света")
- Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист ("Душа")
- Трент Резнор и Аттикус Росс ("Манк")
Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):
- Дон Чидл ("Черный понедельник")
- Юджин Леви ("Шиттс Крик")
- Николас Холт ("Великая")
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Реми Юссеф ("Рами")
Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):
- Лили Коллинз ("Эмили в Париже")
- Кейли Куоко ("Стюардесса")
- Эль Фэннинг ("Великая")
- Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик")
- Джейн Леви ("Необыкновенный плейлист Зои")
Лучший анимационный фильм:
- "Семейка Крудс 2"
- "Вперед"
- "Душа"
- "Путешествие на Луну"
- "Легенда о волках"
Как пройдет церемония награждения "Золотой глобус-2021"?
В связи с пандемией коронавируса "Золотой глобус" в этом году пройдет не так, как обычно. Вместо традиционного красивого ужина со звездами, которые размещались за удобными столиками в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, победители будут принимать награды в двух разных локациях. Об этом пишет Reuters.
Комедийная актриса и ведущая Тина Фэй будет проводить трансляцию из роскошной площадки Rainbow Room в Нью-Йорке, а помогать ей будет актриса Эми Полер – она будет вести церемонию из Beverly Hilton.
Таким образом организаторы "Золотого глобуса" смогут и привлечь большее количество гостей, и избежать скопления.
Торжественная церемония пройдет 28 февраля. Ранее на эту дату был назначен "Оскар", но вскоре организаторы отодвинули его на 25 апреля.
Ранее мы рассказали все, что известно о предстоящей церемонии "Оскар-2021".