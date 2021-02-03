"Золотой глобус-2021" – список номинантов на премию

В числе номинантов новый сезон "Короны", а также нашумевший "Борат 2"

Сегодня, 3 февраля стали известны имена номинантов на "Золотой глобус 2021", церемония награждения которого состоится уже 28 февраля. Претендентов объявили в прямом эфире на официальном сайте премии.

Брэд Питт на "Золотом глобусе" / Фото: instagram.com/goldenglobes

Список номинантов на "Золотой глобус 2021"

Лучший фильм (драма):

"Земля кочевников"

"Манк"

"Отец"

"Девушка, подающая надежды"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

"Борат 2"

"Гамильтон"

"Мьюзик"

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

"Выпускной"

Кадр из тизера к фильму "Борат 2" / Фото: Скриншот из YouTube

Лучший режиссер:

Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")

Девид Финчер ("Манк")

Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")

Реджина Кинг ("Одна ночь в Майями")

"Земля кочевников" / Фото: скриншот

Лучшая мужская роль (драма):

Риз Ахмед ("Звук металла")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", посмертно)

Энтони Хопкинс ("Отец")

Гэри Олдман ("Манк")

Тахар Рахим ("Мавританец")

Кадр из фильма "Отец" / Фото: sundance.org

Лучшая женская роль (драма):

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Андра Дей (The United States Vs. Billie Holiday)

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Кадр из фильма "Фрагменты женщины" / Фото: labiennale.org

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

Саша Барон Коэн ("Борат 2")

Джеймс Корден ("Выпускной")

Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")

Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс")

Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда")

/ Фото: themoviedb.org

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Мария Бакалова ("Борат 2")

Кейт Хадсон ("Мьюзик")

Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь")

Розамунд Пайк ("Аферистка")

Аня Тейлор-Джой ("Эмма")

Лучший сериал (драма):

"Мандалорец"

"Корона"

"Озарк"

"Рэтчед"

"Страна Лавкрафта"

Джош О’Коннор и Оливия Колман в сериале "Корона" / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

Джейсон Бейтман ("Озарк")

Джош ОКоннор ("Корона")

Аль Пачино ("Охотники")

Мэттью Риз ("Перри Мейсон")

Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

Оливия Колман ("Корона")

Джоди Комер ("Убивая Еву")

Эмма Коррин ("Корона")

Лора Линни ("Озарк")

Сара Полсон ("Рэтчед")

"Сестра Рэтчед" / Фото: Скриншот из YouTube Реклама

Лучший сериал (комедия):

"Эмили в Париже"

"Тед Лассо"

"Стюардесса"

"Шиттс Крик"

"Великая"

Лучшая мужская роль второго плана:

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")

Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия")

Джаред Лето ("Дьявол в деталях")

Билл Мюррей ("Последняя капля")

Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")

"Последняя капля" / Фото: kino-teatr.ru

Лучшая женская роль второго плана:

Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")

Оливия Колман ("Отец")

Джоди Фостер ("Мавританец")

Аманда Сейфрид ("Манк")

Хелена Зенгель ("Новости со всего света")

Лучший сценарий:

Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")

Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец")

Джек Финчер ("Манк")

Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")

"Суд над чикагской семеркой" / Фото: Netflix

Лучшая музыка к фильму:

Александр Деспла ("Полночное небо")

Людвиг Йоранссон ("Тенет")

Джеймс Ньютон Ховард ("Новости со всего света")

Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист ("Душа")

Трент Резнор и Аттикус Росс ("Манк")

Кадр из фильма "Довод" / Фото: themoviedb.org

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Дон Чидл ("Черный понедельник")

Юджин Леви ("Шиттс Крик")

Николас Холт ("Великая")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Реми Юссеф ("Рами")

Кадр из сериала "Шиттс Крик" / Фото: themoviedb.org

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Лили Коллинз ("Эмили в Париже")

Кейли Куоко ("Стюардесса")

Эль Фэннинг ("Великая")

Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик")

Джейн Леви ("Необыкновенный плейлист Зои")

"Эмили в Париже" / Фото: Netflix

Лучший анимационный фильм:

"Семейка Крудс 2"

"Вперед"

"Душа"

"Путешествие на Луну"

"Легенда о волках"

Как пройдет церемония награждения "Золотой глобус-2021"?

В связи с пандемией коронавируса "Золотой глобус" в этом году пройдет не так, как обычно. Вместо традиционного красивого ужина со звездами, которые размещались за удобными столиками в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, победители будут принимать награды в двух разных локациях. Об этом пишет Reuters.

Комедийная актриса и ведущая Тина Фэй будет проводить трансляцию из роскошной площадки Rainbow Room в Нью-Йорке, а помогать ей будет актриса Эми Полер – она будет вести церемонию из Beverly Hilton.

Таким образом организаторы "Золотого глобуса" смогут и привлечь большее количество гостей, и избежать скопления.

Торжественная церемония пройдет 28 февраля. Ранее на эту дату был назначен "Оскар", но вскоре организаторы отодвинули его на 25 апреля.

Ранее мы рассказали все, что известно о предстоящей церемонии "Оскар-2021".