Версія українською
$ 28,06
33,79

"Золотой глобус-2021" – список номинантов на премию

3 февраля, 16:05

Дарина Алексеева

В числе номинантов новый сезон "Короны", а также нашумевший "Борат 2"

Сегодня, 3 февраля стали известны имена номинантов на "Золотой глобус 2021", церемония награждения которого состоится уже 28 февраля. Претендентов объявили в прямом эфире на официальном сайте премии.

Брэд Питт на "Золотом глобусе" / Фото: instagram.com/goldenglobes

Список номинантов на "Золотой глобус 2021"

Лучший фильм (драма):

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

Кадр из тизера к фильму "Борат 2" / Фото: Скриншот из YouTube

Лучший режиссер:

"Земля кочевников" / Фото: скриншот

Лучшая мужская роль (драма):

Кадр из фильма "Отец" / Фото: sundance.org

Лучшая женская роль (драма):

Кадр из фильма "Фрагменты женщины" / Фото: labiennale.org

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

/ Фото: themoviedb.org

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Лучший сериал (драма):

Джош О’Коннор и Оливия Колман в сериале "Корона" / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

Лучшая женская роль в сериале (драма):

"Сестра Рэтчед" / Фото: Скриншот из YouTube

Реклама

Лучший сериал (комедия):

Лучшая мужская роль второго плана:

"Последняя капля" / Фото: kino-teatr.ru

Лучшая женская роль второго плана:

Лучший сценарий:

"Суд над чикагской семеркой" / Фото: Netflix

Лучшая музыка к фильму:

Кадр из фильма "Довод" / Фото: themoviedb.org

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Кадр из сериала "Шиттс Крик" / Фото: themoviedb.org

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

"Эмили в Париже" / Фото: Netflix

Лучший анимационный фильм:

Как пройдет церемония награждения "Золотой глобус-2021"?

В связи с пандемией коронавируса "Золотой глобус" в этом году пройдет не так, как обычно. Вместо традиционного красивого ужина со звездами, которые размещались за удобными столиками в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, победители будут принимать награды в двух разных локациях. Об этом пишет Reuters.

Комедийная актриса и ведущая Тина Фэй будет проводить трансляцию из роскошной площадки Rainbow Room в Нью-Йорке, а помогать ей будет актриса Эми Полер – она будет вести церемонию из Beverly Hilton.

Таким образом организаторы "Золотого глобуса" смогут и привлечь большее количество гостей, и избежать скопления.

Торжественная церемония пройдет 28 февраля. Ранее на эту дату был назначен "Оскар", но вскоре организаторы отодвинули его на 25 апреля.

Ранее мы рассказали все, что известно о предстоящей церемонии "Оскар-2021".

Новости на эту же тему:

Главные кинопремьеры февраля. Рассказываем, на что пойти в кино На "Оскар-2021" могут претендовать сразу два украинских фильма "Чудо-женщину: 1984" выдвинули на "Оскар-2021" во всех категориях. И это после падения рейтингов
кино сериалы награды номинанты Золотой глобус-2021

Реклама

Новости партнеров

Маршрутку с людьми расстреляли под Киевом
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным