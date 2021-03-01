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"Золотой глобус – 2021": победители премии

1 марта, 07:41

Элина Пелешенко

В США назвали победителей одной из главных кинонаград мира

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония премии "Золотой глобус". Из-за пандемии второе по значимости кинособытие после "Оскара" провели в формате видеоконференции.Победителей объявляли одновременно в городах Нью-Йорк и Беверли-Хиллз . Рассказываем, кто получил награды в этом году.

"Золотой глобус 2021" – список победителей:

Лучший фильм (драма):

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

Саша Барон Коэн / Фото: twitter.com/BoratSagdiyev

Лучший режиссер:

Лучшая мужская роль (драма):

Лучшая женская роль (драма):

Андра Дэй / Фото: Getty Images

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Лучший сериал (драма):

Эмма Коррин в сериале "Корона" / Фото: Netflix

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

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Лучшая женская роль в сериале (драма):

Лучший сериал (комедия):

Кадр из сериала "Шиттс Крик" / Фото: themoviedb.org

Лучшая мужская роль второго плана:

Лучшая женская роль второго плана:

Джоди Фостер / Фото: Getty Images

Лучший сценарий:

Лучшая музыка к фильму:

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Джейсон Судейкис / Фото: скриншот

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Лучший анимационный фильм:

Ранее мы рассказывали, что в канун премии случился скандал.

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Золотой глобус премия Корона победители

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