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Звезда "Бонда" Таня Робертс, которую объявили мертвой, жива

5 января, 11:02

Анна Пономаренко

Новость о смерти актрисы появилась из-за недоразумения

Звезда фильма о Джеймсе Бонде "Вид на убийство" Таня Робертс, о смерти которой недавно сообщил ряд американских и британских СМИ, жива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя актрисы.

Ее представитель Майк Пингель рассказал изданию, что, хотя возлюбленный Тани, Лэнс О’Брайен, первоначально думал, что она умерла, в понедельник утром ему сообщили, что она до сих пор жива. Однако Пингель уточнил, что Робертс остается в отделении интенсивной терапии в "ужасном" состоянии.

Таня Робертс / Фото: Getty Images

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Путаница произошла из-за недопонимания между Пингелем и О’Брайеном. Ранее сообщалось, что актрису госпитализировали 24 декабря после того, как она потеряла сознание в собственном доме.

Напомним, исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев умер от коронавируса.

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