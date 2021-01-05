Звезда "Ла-ла Ленда" Эмма Стоун беременна – СМИ

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри, которые недавно тайно поженились, в этом году станут родителями. Актриса беременна первенцем и очень счастлива этому. Несмотря на положение, Эмма продолжает работать и заниматься спортом, говорит источник.

О беременности 32-летней Эммы Стоун сообщает Us Weekly, ссылаясь на своего инсайдера.

Актриса Эмма Стоун / Фото: Imdb.com

"Она кажется очень счастливой и очень взволнованной тем, что станет матерью. Она выглядит великолепно, будто светится. Она остается очень активной и ежедневно занимается физическими упражнениями", – говорит источник.

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Эмма Стоун и Дэйв МакКэри / Фото: instagram.com/davemccary

Стоун и МакКэри начали встречаться в октябре 2017 года. Они обручились в декабре 2019 года, после того, как вместе появились на премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2020 года они тайно поженились.

Ранее мы писали, что Эмма Стоун упала во время концерта и получила серьезные травмы.