Звезда "Папиных дочек" показала страстное фото с Павлом Прилучным. Подтвердила роман?

Отношения звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович и главного героя популярного сериала "Мажор" Павла Прилучного стали одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и соцсетях. Актеры не спешат подтверждать роман. И пока все гадают вместе или нет, Мирослава решила дать новый повод для слухов, и опубликовала в Instagram совместное фото с коллегой.

На черно-белом снимке Павел обнимает актрису. Этот кадр сделан во время спектакля "Косметика врага", в котором задействованы актеры.

Мирослава Карпович и Павел Прилучный / Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

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По слухам, как раз во время совместной работы над этим спектаклем и начался роман. Тогда Павел был еще женат на актрисе Агате Муцениеце

Напомним, что в июне прошлого года Павел Прилучный официально развелся с актрисой Агатой Муцениеце. В одно из интервью актриса рассказала, что бывший муж нередко проявлял агрессию к окружающим.

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