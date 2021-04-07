Звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова выходит замуж за бизнесмена

Актриса познакомилась со своим избранником несколько лет назад на Шри-Ланке

33-летняя звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова, коллега которой, Валерия Федорович, во второй стала мамой, выходит замуж. Избранник актрисы – российский бизнесмен и серфингист Максим Аплин.

Радостной новостью Екатерина поделилась в своем Instagram-аккаунте. Актриса опубликовала совместное фото со своим возлюбленным и показала помолвочное кольцо на безымянном пальце.

Екатерина Кузнецова и Максим Аплин / Фото: instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова и Максим Аплин познакомились в 2017 году. Как раз день назад актриса запостила фото в честь их четвертой годовщины знакомства и трогательно призналась Максиму в любви.

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Екатерина Кузнецова и Максим Аплин / Фото: instagram.com/katykino

"Каждый год символично я выставляю эту фотографию. Потому как именно на ней по нам видно какие мы робкие, трогательные и уже влюблённые. В тот день мы с тобой познакомились и проболтали 6 часов подряд.... обо всем на свете. Я благодарна тебе за наши 4 года. Мы с тобой друзья и соратники, а для меня это очень важно. Ты всегда и во всем меня поддерживаешь и во всем помогаешь. Спасибо тебе за твою любовь, наш бесконечный юмор, заботу, путешествие, лёгкость и сюрпризы. Я люблю тебя", – подписала снимок звезда сериала "Кухня".

Ранее появлялась информация о том, что другого актера из "Кухни", Сергея Лавыгина госпитализировали.