Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли во второй раз стала мамой (фото)

Актриса Мерьем Узерли из популярного турецкого сериала "Великолепный век", которая совсем недавно впервые продемонстрировала беременный животик, во второй раз стала мамой.

Она поделилась этой радостной новостью на своей странице в Instagram, где показала первые фото с новорожденной девочкой и рассекретила ее имя.

Актриса Мерьем Узерли / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

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"Вчера. 08.01.2021. Моя дорогая Лили Кои. Мы с папой рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой всегда", – написала в публикации актриса.

Мерьем Узерли с новорожденной дочкой

Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

На снимках 37-летняя Мерьем запечатлена вместе с новорожденной дочкой, которую держит на руках.

Отметим, что у актрисы есть семилетняя дочь Лара от первого брака с турецким бизнесменом Джана Атеша. Имя отца Лили Мерьем держит в секрете. Известно, что он американский бизнесмен.

Ранее стало известно, что звезда "Ла-ла Ленда" Эмма Стоун беременна.