Звездный детектив гипершоу "Маска" NK | Настя Каменских назвала своих фаворитов в проекте

Участники грандиозного шоу "Маска", которое выходит на телеканале "Украина" каждую субботу в 21:00, продолжают покорять зрителей яркими выступлениями и интригующими подсказками о себе. За кулисами шоу звездный детектив, поп-дива NK | Настя Каменских призналась, кто из участников является для нее самой большой загадкой и кого она видит в финале "Маски".

Популярная украинская певица, имя которой также известно всему миру, NK | Настя Каменских уверяет, что ей очень нравится быть в роли звездного детектива. К тому же, звезда уже имеет свой подход к разгадыванию масок – по ее мнению, нужно перебирать как можно больше вариантов, чтобы найти правильный ответ. Так бывает и в жизни, когда хочешь удивить любимого человека, то приходится выбирать все самое лучшее – свидание, подарок, то, чем можно удивить свою половинку на День святого Валентина.

"Мне очень нравится быть детективом именно в этом шоу! Я уже не раз говорила, что просто обожаю детективы. Я наблюдаю за реакцией зрителей в соцсетях – они постоянно пишут, пытаясь угадать, кто кем является. Мне нравится этот процесс – такой крутой квест!" – поделилась NK | Настя Каменских на съемочной площадке телеканала "Украина".

Звездный детектив гипершоу "Маска" NK | Настя Каменских / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот со своими фаворитами среди участников артистка еще не определилась, но есть несколько масок, которые не дают певице покоя.

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"Меня мучают догадки относительно Жабеня! Потому что сначала мы были уверены, что это какая-то маленькая девочка, называли очень много имен, среди которых была Jerry Heil. А сейчас Жабеня запело мужским, причем взрослым голосом! Очень много предположений по поводу Сома, потому что мы не можем выяснить, действительно ли он говорит только на английском. А еще меня беспокоит Солнце, потому что она невероятно поет. Увидев ее выступление в последнем эфире, мы просто растерялись", – рассказала артистка.

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Но все же звезда смогла назвать несколько участников, которых видит в финале шоу:

"Пока рано говорить, но думаю, что это может быть Жабеня! Из всех масок мне еще очень нравится Носорог – он такой секси! (Смеется). А еще мне нравятся Солнце и Роза. А как круто выступил Дракон! А еще... у нас так много масок и все они очень интересные и яркие герои, так сложно выбрать кого-то одного!" – рассказала певица NK | Настя Каменских за кулисами шоу "Маска".

Смотрите оригинальное шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина".

Тем временем Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу.