Звезды сериалов Игра престолов и Ход королевы приехали в Киев на съемки рекламы Swarovski

На днях вышел новый рекламный ролик знаменитого бренда Swarovski, который в своем наряде продемонстрировала Джилл Байден на инаугурации. Съемки видео прошли в Киеве, куда приехали звезды сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы".

Производством рекламы занимался украинский продакшн Family Production, который поделился результатом работы на Facebook. В ролике снимались актрисы Айла Джонстон (сыграла юную Бет в сериале "Ход королевы"), Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт в сериале "Игра престолов") и модель Адвоа Абоа. Для съемок было использовано 150 килограмм кристаллов Swarovski.

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Режиссером видео выступил Теренс Нил, который снимал рекламу для таких брендов, как Adidas, Asos, Doritos.

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